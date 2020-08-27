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    波蘭動物園首領象過世 園方計畫讓年輕象「呼麻」舒壓

    在首領母象死亡後，園方觀察發現，另一頭年輕母象雷德西亞（見圖）的行為開始產生變化。（圖擷自WarszawskieZOO＠FB）

    在首領母象死亡後，園方觀察發現，另一頭年輕母象雷德西亞（見圖）的行為開始產生變化。（圖擷自WarszawskieZOO＠FB）

    2020-08-27 23:41:55

    〔即時新聞／綜合報導〕今年3月，波蘭華沙動物園（Warsaw Zoo）一隻最年長的領袖母象逝世，讓園內另一頭年輕母象陷入壓力之中，行為變得異常。對此，園方計畫使用大麻萃取物「大麻二酚」（CBD），藉由醫用大麻讓大象降低焦慮。

    綜合外媒報導，華沙動物園原有4頭大象，今年3月剩下3頭，當最年長的歐娜（Erna）去世時，園方飼養員發現另一頭母象雷德西亞（Fredzia）表現得相當激動、沮喪和悲傷，行為也開始發生變化。

    在大象社會中，首領是最年長的母象，因此當首領去世，造成大象群體結構發生變化，大象很可能就會出現行為問題，可能要花費數個月甚至數年時間，才能恢復群體的和諧。

    因此，園方計畫將醫用大麻CBD用在大象身上，CBD是從大麻植物中提取出來的化合物之一，人們拿它來幫助對抗憂鬱症、治療失眠或疼痛等問題。負責該計畫的獸醫祖伊科夫斯卡（Agnieszka Czujkowska）指出，CBD不會引起亢奮，也不會對肝臟或腎臟有不好的副作用，目前已經通過第一階段試驗。

    祖伊科夫斯卡說，在這之前，醫用大麻已被廣泛運用治療狗和馬，而這次的試驗很可能是讓大象以大麻治療的首例。

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