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    發燒快充？俄「新型熱盒」轉換人體熱能替手機充電

    俄國學者最新發明，可透過特殊裝置將人體身上的溫度轉換為電能，替手機等電子裝置充電。（歐新社檔案照）

    俄國學者最新發明，可透過特殊裝置將人體身上的溫度轉換為電能，替手機等電子裝置充電。（歐新社檔案照）

    2020-08-27 22:39:28

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國家研究型工藝技術大學（MISIS）在《可再生能源》（Renewable Energy）期刊發表1項研究，現已掌握「人體熱能轉換為電能」的技術，並已研發出「新型熱盒」，可透過體溫轉換為電能替各項電子裝置充電。

    俄國家研究型工藝技術大學指出，熱能是藉由溫度梯度獲得的電能，是綠能中有前途的領域之一，溫度梯度在生活中無處不在，諸如陽光下的建築物，正在運轉的運輸工具甚至是人體的熱能，但問題在於現代熱能化學電池的輸出功率相當低，不過俄國科學家已經找到解決方法。

    俄羅斯國家研究型工藝技術大學科學家開發出新型的熱能電池，使用的是氧化金屬電極以及水性電解質，這種組合能夠增加電流，同時減少內部電阻，輸出功率能提升10倍至20倍，同時也具有安全性，熱電效應所產生的塞貝克係數高，可將人體熱能做為電能來源。

    參與研究的奈米系統和高溫材料專家伊戈爾．布爾米斯特羅夫（Igor Burmistrov）說，目前設計出的裝置可以固定在衣服上，利用體溫和環境溫度使其成為1項發電裝置，也可放在工業設備、建築物表面或其他具有溫度的地方。

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