彭斯再獲提名參選副總統 轟拜登當「中國啦啦隊長」

美國副總統彭斯26日在巴爾的摩麥克亨利堡接受共和黨提名為副總統候選人，並發表演說。（法新社）

2020-08-27 20:42:01

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國副總統彭斯26日接受共和黨全國代表大會提名為副總統候選人，彭斯批評，民主黨總統候選人拜登一直在當「共產中國的啦啦隊長」，警告選民如果讓拜登執政，「你們不會安全」，而總統川普是國人的「守護者」，對抗「激進」左派。

彭斯發表接受提名參選演說的場地，選在美國獨立後首場對外戰爭1812年戰爭巴爾的摩麥克亨利堡，這場戰役後來成為美國國歌歌詞靈感來源。彭斯藉由這個著名戰場，塑造川普這場連任選戰，攸關國家未來。他警告，若拜登當選，只會充當極左派的「特洛伊木馬」，使美國邁向社會主義和衰退，「殘酷的事實是，你們生活在拜登執政下的美國，不會安全」。

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彭斯也在中國問題上批評拜登一直當「共產中國的啦啦隊長」，想取消讓美國勞工能獲得公平競爭的所有對中國關稅。聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）也在演說中指拜登對北京「軟弱」，民主黨為了因應武漢肺炎疫情，要封鎖全國，有如「共產主義中國」。

川普26日發推文，稱「剛收到消息，中國政府的媒體和中國領導人，希望拜登贏得這場美國大選。若此事成真（並不會），中國就會掌握美國，我國創紀錄的股市就會真的崩潰！」

在彭斯演說之際，威斯康辛州因警察執法過當爭議掀起的反警示威已經延燒3天。彭斯強硬捍衛警方執法，「暴力必須停止」，並將川普與拜登的白宮寶座之爭，比擬為是在「法治」和「無法無天」之間選擇，「總統川普治理下，我們不會削減警方預算」，「這個國家的街頭會有法有治」。

美國總統川普（左）在副總統彭斯（右）26日接受共和黨提名為副總統候選人後，現身巴爾的摩麥克亨利堡。（法新社）

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