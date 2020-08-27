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    武漢肺炎》美國也「順時中」？修正規定：無症狀「免檢測」

    美國疾病控制與預防中心近日修改檢測指南，包括「無症狀者不需要篩檢」。圖為美國民眾接受檢測。（路透檔案照）

    美國疾病控制與預防中心近日修改檢測指南，包括「無症狀者不需要篩檢」。圖為美國民眾接受檢測。（路透檔案照）

    2020-08-27 21:11:29

    〔即時新聞／綜合報導〕美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）前陣子來台，主要目的之一就是借鏡我國防疫經驗，近日美國疾病控制與預防中心（CDC）修正武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）檢測指南，新規定包括「無症狀者不需要篩檢」，強調這項修訂是「反應最新證據及最好的公衛實踐作為」。

    美國CDC於24日修改新型冠狀病毒採檢標準，其中「無症狀者不需要篩檢」，就算曾與確診者有接觸（6英呎以內、15分鐘以上），只要沒有病徵，都不需要接受病毒篩檢；不過老弱者、醫護人員除外，另外，若民眾被州級或地方公衛官員建議檢測，仍可參加篩檢。

    根據CNN報導，許多醫師對此感到困惑，擔心只是一種減慢檢測速度的做法，甚至是受政治影響的決定。

    傳染病專家卡洛斯（Carlos del Rio）博士認為，短暫接觸確實不需要篩檢，「但如果已經接觸15分鐘，並且沒戴口罩，那麼我認為您必須接受檢查，無論是否出現症狀」。

    面對外界疑慮，美國衛生部（HHS）回應，指南更新是「反應最新證據及最好的公衛實踐作為」，而且進一步強調CDC所通過的防疫策略可以保護全民。美國衛生部發言人也說，「最新的指引不會破壞追蹤或其他任何類型的監察測試。」

    臉書粉專「Translation Matters 翻譯有要緊」對此表示，「這算是Azar考察台灣成功防疫的心得嗎」，不過該粉專也強調，「當然美國要學台灣還是沒有一步到位，美國還是要考慮他們國內民情，尤其各州的獨立權很大」。

    目前台灣採取入境居家檢疫14天，無症狀者不必採檢；美國則是輕症而未篩檢的人要自我隔離10天。

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