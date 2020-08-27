十萬伏特電爆！泰國貓咪全身金黃神似皮卡丘 光速爆紅全球

泰國小母貓kha-​pwong亮黃色的毛色神似皮卡丘，在網路上迅速爆紅。（kha-​pwong主人Dew授權提供）

2020-08-27 20:34:17

〔即時新聞／綜合報導〕泰國小母貓kha-​pwong感染皮癬菌病，造成局部脫毛，主人Dew於是以薑黃塗抹在kha-​pwong的毛上治療黴菌。而kha-​pwong被薑黃染成亮黃色的毛色，神似皮卡丘，在網路上迅速爆紅，各國媒體爭相報導。

泰國網友Dew（supamas Thammapa​）的愛貓kha-​pwong（意為抱枕，bolster）的腳罹患皮癬菌病（ringworm），因此依照母親的薑黃（Turmeric）療法，將薑黃塗抹在kha-​pwong的患處，除了治療受黴菌感染而掉毛的區塊，也塗抹到其他部位，防止kha-​pwong舔毛時，將傷口的黴菌舔舐到其他部位，造成感染範圍擴散。

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薑黃是咖哩料理的關鍵食材之一，會讓咖哩呈現金黃色澤。另外，薑黃除了作為食材，由於其所含的薑黃素有強大的抗氧化與消炎作用，在印度等亞洲國家被作為保健藥品使用已有悠久的歷史。

主人Dew指出，幫kha-​pwong洗去薑黃後，薑黃的色素已經染色在貓咪純白的毛上了，讓毛色呈現金黃閃亮的鮮黃色。而經過薑黃治療後，kha-​pwong現在已經逐漸康復，已經不舔傷口，亮黃色的毛也逐漸褪色了。

主人Dew把照片放在臉書粉專「ตุ้มเม้งแมวแพนด้า&คาพ้วงแมวเชื้อรา@mycatYellow」上與網友分享。照片一出，大批網友指出，看起來就好像日本人氣動漫角色皮卡丘。對此，主人Dew順便用濾鏡特效，給kha-​pwong後製畫上兩個圓圓的腮紅、黑黑的耳尖，並在背上加上橫條紋，簡直就是皮卡丘實體化，發布在臉書上與網友分享。

貼文一出，皮卡丘造型的kha-​pwong迅速在網路上爆紅，被多國媒體報導，包含英國、西班牙媒體，並在「美國批踢踢」社群論壇9gag上引起熱議。

日本寵物網站「Cat Press」也提醒，此療法未必適用所有貓咪，建議飼主應先諮詢當地專業獸醫。

主人Dew指出，幫kha-​pwong洗去薑黃後毛色鮮黃，網友紛紛指出好像皮卡丘。Dew順便用濾鏡特效，給牠後製畫上兩個圓圓的腮紅。（kha-​pwong主人Dew授權提供）

kha-​pwong原本是隻白貓。（kha-​pwong主人Dew授權提供）

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