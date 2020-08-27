日本首相安倍晉三接見美國太空軍官員 強化太空方面合作

日本首相安倍晉三（右）今天在首相官邸會見訪日的美國太空軍作戰部長、太空軍上將雷蒙德（左），此次會談達成美日兩國在太空領域的合作並提高威攝力的共識。（圖擷取自日本内閣府大臣官房政府公關室）

2020-08-27 17:32:44

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三今天在首相官邸會見訪日的美國太空軍作戰部長、太空軍上將雷蒙德（John W. Raymond），此次會談不僅達成美日兩國在太空領域的合作並提高威攝力的共識，也是美國太空軍創建以來首次有官員前往日本進行訪問。

綜合外媒報導，雷蒙德此行是為了出席美日兩國在昨天（8月26日）舉行的「太空領域綜合對話」，在與安倍會見前已先與日本外務副大臣鈴木馨祐進行會面，日本防衛大臣河野太郎也與雷蒙德進行了個別會面。

請繼續往下閱讀...

這次會面中，日本宇宙政策擔當大臣竹本直一也一併出席，安倍在會談上指出，「武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情導致國際社會的不確定性加劇，使美日同盟的重要性上升。」

雷蒙德也表示，美方認為在太空領域的合作中，日本是最重要的夥伴；雙方在此次會談中達成逐步在太空領域合作的共識，並加強兩國的太空部隊合作與交流，未來也可能針對由日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）所開發的民用GPS系統「準天頂衛星系統」進行技術合作。

日本政府在去年開始籌組「太空作戰隊」，用以監視太空垃圾、隕石和可疑的衛星，並保衛日本衛星不受他國的攻擊或妨害，在今年5月19日正式成立後劃編在航空自衛隊，而美國則在去年12月新成立新軍種「太空軍」，與海陸空三軍、海軍陸戰隊及海岸防衛隊並列；這次會面是日本受武漢肺炎疫情影響後，繼2月28日安倍在官邸首度接見中國專責外交事務的中共中央政治局委員楊潔篪後，再度接見外國重要人士。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法