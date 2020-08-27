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    習近平慘了？ 英預言家爆：中國下半年多處地震、大騷亂

    中國國家主席習近平面臨內外交迫，有英國預言家預言，今年下半年，「中國下半年會爆發大範圍騷亂，且多地將出現大地震」。（歐新社）

    中國國家主席習近平面臨內外交迫，有英國預言家預言，今年下半年，「中國下半年會爆發大範圍騷亂，且多地將出現大地震」。（歐新社）

    2020-08-27 20:50:45

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平面臨內外交迫，除被中共黨校前教授蔡霞批評「蠢到極點」，近期爆發的洪災與美中貿易戰都導致執政危機。英國預言家漢密爾頓—帕克（Craig Hamilton-Parker）去年曾預言香港點燃「中國反共革命之火」，英媒近日又報導，他對於2020年下半年的預測，「中國下半年會爆發大範圍騷亂，且多地將出現大地震」。

    據英國《每日快報》25日報導，帕克先是預測美國總統川普將成功連任，但是會被一個最親密的盟友背叛，他推測這個盟友可能是前紐約市市長朱利安尼（Rudy Giuliani）。

    帕克還預測，2020年下半年，中國會發生大範圍的騷亂，而美中貿易戰將更激烈，同時中國多地將發生大地震。另外，美國、日本和印度等很多地方也有大地震，且美國邁阿密將發生海嘯，還有一個小島上的火山將爆發，但他未透露該小島的確切地點。

    帕克過去也曾在YouTube頻道與個人網站提出過許多預言，他於2018年就預測川普會連任。去年聖誕節前夕，他也發出對2020年的多項預測，當中包括中東掀起戰爭、美國總統川普成功連任、英國首相強森將與未婚妻席孟茲（Carrie Symonds）共結連理、歐洲會發生新的經濟危機，而針對中國，他還預言中共政權將面臨從香港傳到中國內地的新革命。

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