杜特蒂政府首度宣布！若中國在南海開火 菲律賓將求助美國

菲律賓外交部長陸辛指出，若中國朝菲律賓軍艦開火，菲律賓將會援引《菲美共同防禦條約》，致電美國華府求助。，圖為去年美國、日本、印度與菲律賓4國海軍船艦首度航經南海進行軍演。（歐新社）

2020-08-27 16:55:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國本月在南海動作頻頻，舉行多樣軍事演習，引起菲律賓等周邊國家不滿。菲律賓外交部長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）26日指出，若中國朝菲律賓軍艦開火，菲律賓將會援引《菲美共同防禦條約》，致電美國華府求助。

中國本月軍事動作頻頻，在各海域舉行軍事演習，26日更向南海發射4枚中程彈道飛彈，挑釁意味濃厚。

請繼續往下閱讀...

菲律賓和中國近日因南海黃岩島（Scarborough Shoal）主權問題爆發爭執，菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）曾指控，中國宣稱擁有南海多數區域主權的「九段線」主張乃憑空捏造。他更稱，中國不斷挑釁，並非法占據菲律賓海域領土。

菲律賓近期抗議北京政府使用無線電干擾在南海上空合法巡邏的菲律賓軍機，更讓中國對此氣得跳腳，怒斥菲律賓是在進行非法挑釁。

根據《南華早報》報導，菲律賓外交部長陸辛上媒體節目受訪時強硬表態，稱即使中國怒斥菲律賓進行「非法挑釁」，也無法停止菲律賓在南海持續進行空中巡邏。

陸辛更指出，中國早已輸掉2016年荷蘭海牙常設仲裁法院所做出的南海「九段線」裁決，象徵中國宣稱擁有南海多數區域主權一事遭到抵制。

陸辛強調，若中國入侵行為更加越線，甚至是對菲律賓海軍船艦開火，那他將會援引《菲美共同防禦條約》，致電美國華府求助，至於具體細節他則拒絕透露。

報導中表示，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）上任後和中國聯繫緊密，本月更命令菲律賓海軍不要加入美國為首的南海演習。

近期南海局勢逐漸緊張，陸辛向節目主持人表示，在最壞的狀況下，也不會放棄任何保護菲律賓主權及自由的手段，而陸辛此次發言，也象徵杜特蒂政府首次公開宣布在南海議題上求助美國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法