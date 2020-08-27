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    軍情動態》捍衛領空！日本PO自家雷達帥照 網友：好像巨大洗衣機...

    日本防衛省統合幕僚監部今日在推特上公布自家研發的J/FPS-5雷達，顯示捍衛領空的能力和決心，日本網友卻稱其外觀像極了「巨大的滾筒洗衣機」。（照片取自日本防衛省統合幕僚監部推特）

    日本防衛省統合幕僚監部今日在推特上公布自家研發的J/FPS-5雷達，顯示捍衛領空的能力和決心，日本網友卻稱其外觀像極了「巨大的滾筒洗衣機」。（照片取自日本防衛省統合幕僚監部推特）

    2020-08-27 16:14:07

    〔即時新聞／綜合報導〕面對俄中等國飛機持續進逼領空，日本建立起強大的預警系統，爭取戰機起飛攔截的時間。日本防衛省統合幕僚監部今日（27日）在推特上公布自家研發的J/FPS-5雷達，彰顯捍衛領空的能力和決心，日本網友卻稱其外觀像極了「巨大的滾筒洗衣機」。

    日本防衛省統合幕僚監部表示，昨日在日本海，航空自衛隊的北部航空方面隊戰機緊急起飛，對可能入侵領空的飛機做出了反應。防衛省和自衛隊將繼續採取一切措施，防範領空的入侵，並附上了一張日本研發丶部署的J/FPS-5雷達。雖然推文並沒有指出是哪個國家的飛機，但依據過往經驗來看，是中國和俄羅斯的可能性很大。

    防衛省統合幕僚監部的推文引起日本網友的迴響，在底下留言「謝謝自衛隊的幫忙」、「各位辛苦了」、「自衛隊真的很優秀」，但也有網友幽默回應「這是什麼？看起來像巨大的滾筒式洗衣機」。

    J/FPS-5是由日本開發的陸基主動電子掃描陣列雷達，由三菱電機製造，可以偵測和追蹤飛機和飛彈，其中直徑18公尺的主雷達偵測距離約為2000公里以上，其他兩面直徑12公尺的副雷達則為1200公里，其外型部分因為酷似「哥吉拉電影」中的怪獸卡美拉，而有「卡美拉雷達」的綽號。目前，日本共有4座J/FPS-5雷達。

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