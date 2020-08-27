針對美國航艦？中國朝南海試射2枚東風飛彈 模擬軌跡圖曝光

中國解放軍26日從浙江省及內陸青海省分別向南海發射東風-21D、東風-26B中程彈道飛彈。（圖取自Henri Kenhmann推特）

2020-08-27 12:04:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期頻繁舉行軍事演習，25日傳出美軍1架軍U-2偵察機闖入演習禁航區高空偵察，引起北京不滿，解放軍26日從浙江省及內陸青海省分別向南海發射東風-21D、東風-26B中程彈道飛彈，由於中國號稱這2枚飛彈具備反艦能力，疑似在警告美國航空母艦不得介入南海。不過，美國航艦「雷根號」正在關島補給放假，解放軍是否刻意挑選這個時機，另人玩味。

法國解放軍觀察家「Henri Kenhmann」26日在推特公布一張軌跡圖，表示依據中國官方的飛航公告及「瓊航警0078」航行警告，解放軍疑似從2個不同的基地朝南海發射反艦彈道飛彈。

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對此，台灣軍事專家呂詩禮則在臉書上分析，解放軍此次試射是繼去年7月初後，再次對南海射擊，以往只知道東風-21D及東風-26兩種彈道飛彈具有攻船能力，如果此次試射為東風-15，證明了中國將彈道飛彈的攻船技術向1000公里以下延伸，也代表我國海軍基隆級驅逐艦及成功級巡防艦現有的區域防空能力已經不足，必須儘快向美方籌購神盾級驅逐艦。

而根據《南華早報》報導，解放軍26日上午朝南海發射2枚飛彈，其中東風-26B飛彈是從青海省發射，東風-21D飛彈則是從浙江省發射；消息人士說，2枚飛彈都是朝海南省與西沙群島之間的海域發射，目的是展現中國有拒止他國軍隊介入南海的能力。香港軍事評論員宋中平表示，美國持續在台灣與南海議題上測試北京底線，迫使中國展現自己的軍事力量，對美國釋出警告訊號。

中國宣傳形容，射程1800公里的東風-21D為「航母殺手」，射程4000公里的東風-26為「關島快遞」，都是美國航艦最忌憚的武器，因此朝兩國可能發生衝突的南海射擊，針對意味濃厚。不過，美國海軍第7艦隊的航艦「雷根號」正在關島補給、官兵放假，兩棲攻擊艦「美利堅號」在菲律賓海附近，解放軍的試射是否抓準美軍不在的時機在南海「撒野」，可能只有共軍自己知道。

台灣軍事專家呂詩禮分析，東風-21D及東風-26兩種彈道飛彈具有攻船能力，如果此次試射為東風-15，將對我國軍艦防空形成重大威脅。（圖擷取自呂詩禮臉書）

解放軍在閱兵典禮上展示的東風-26中程彈道飛彈。（路透）

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