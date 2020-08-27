為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    共軍8月3海域軍演 中國軍事專家：模擬抵禦台美日3路圍攻

    2020-08-27 01:13:59
    共軍本月已經進行多場軍演，聲稱是針對目前的台海局勢而進行。圖為共軍軍艦發射飛彈。（美聯社檔案照）

    共軍本月已經進行多場軍演，聲稱是針對目前的台海局勢而進行。圖為共軍軍艦發射飛彈。（美聯社檔案照）

    〔即時新聞／綜合報導〕中國8月宣布台海軍演以來，在渤海灣，以及東海、南海、黃海等地展開軍事演習，《路透》報導引述中國軍事專家說法，中方是在測試同時對抗台灣、日本和美國3路敵人進逼的能力。

    美軍軍艦時常在南海自由航行。圖為美國海軍尼米茲級核動力航空母艦「卡爾文森號」，於2017年5月穿越西太平洋。（路透資料照）

    美軍軍艦時常在南海自由航行。圖為美國海軍尼米茲級核動力航空母艦「卡爾文森號」，於2017年5月穿越西太平洋。（路透資料照）

    《路透》26日在「把槍擦亮：美中的緊張局勢加劇台灣爆發衝突的恐懼」文章中指出，在過去的3週中國不斷宣布軍演，範圍從北部的渤海灣、東海、黃海一路到南海沿岸，已經共有4次各區域的獨立演習，中方指出，這些軍演都是「針對台灣海峽目前的安全局勢」而進行。

    日本自衛隊時常關注中國侵犯領海狀況。圖為日本海上自衛隊的P-3C巡邏機在釣魚台周圍執行反潛任務。（美聯社檔案照）

    日本自衛隊時常關注中國侵犯領海狀況。圖為日本海上自衛隊的P-3C巡邏機在釣魚台周圍執行反潛任務。（美聯社檔案照）

    報導指出，上海政法學院退休教授、中國軍事專家倪樂雄指出，中國同時進行多場軍演的場面實屬罕見，可能是首次出現這樣的情況，他認為，「在3個海域同時進行演習，這意味著中方正在測試同時對抗來自3路敵人的能力，例如來自台灣、日本和從南方攻擊的美國。」

    中國專家認為，中方也在演習中防範台軍反擊。圖為2019年5月30日在屏東的漢光演習，圖為CM-11勇虎式戰車射擊，M110A2自走砲車在後。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    中國專家認為，中方也在演習中防範台軍反擊。圖為2019年5月30日在屏東的漢光演習，圖為CM-11勇虎式戰車射擊，M110A2自走砲車在後。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    倪樂雄說，「從歷史上看，頻繁的演習顯然是戰爭的預兆。」但一位研究台海兩岸軍事活動的西方外交官指出，各方都不想發動衝突，基本面沒有太大變化，「但是頻繁的活動確實增加了意外衝突的可能性。」中國國防部與台灣官方對於中國多次軍演並沒有置評，美國五角大廈、國務院也不對此做出回應。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    射2枚東風飛彈到南海 共軍再宣布東海「武器訓練」
    2020-08-27 01:29

    射2枚東風飛彈到南海 共軍再宣布東海「武器訓練」
    向美軍發出明確警告！中國朝南海發射2枚東風飛彈
    2020-08-26 23:35

    向美軍發出明確警告！中國朝南海發射2枚東風飛彈
    「存基金投資熱門標的」

    「存基金投資熱門標的」
    北韓巡邏艇開火！ 10中國漁船越界捕魚至少3死
    2020-08-26 18:42

    北韓巡邏艇開火！ 10中國漁船越界捕魚至少3死
    美派1架偵察機闖軍演區 趙立堅：共軍被嚴重干擾
    2020-08-26 16:42

    美派1架偵察機闖軍演區 趙立堅：共軍被嚴重干擾
    天后曾沛慈將現身A7禾悅花園

    天后曾沛慈將現身A7禾悅花園
    解放軍演習畫面曝光！美記者：中國艦隊展現絕望
    2020-08-24 01:01

    解放軍演習畫面曝光！美記者：中國艦隊展現絕望
    國際今日熱門
    2020-08-26 06:37

    不再有影帝、影后！ 柏林影展取消性別分類

    2020-08-26 06:00

    「歡迎」王毅來訪 荷蘭議員：要談台灣、香港還是維吾爾？

    2020-08-26 05:30

    川普獲提名 川粉喊再4年

    2020-08-26 05:30

    「黑人命貴」 美威斯康辛再爆衝突

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播