共軍8月3海域軍演 中國軍事專家：模擬抵禦台美日3路圍攻

2020-08-27 01:13:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國8月宣布台海軍演以來，在渤海灣，以及東海、南海、黃海等地展開軍事演習，《路透》報導引述中國軍事專家說法，中方是在測試同時對抗台灣、日本和美國3路敵人進逼的能力。

《路透》26日在「把槍擦亮：美中的緊張局勢加劇台灣爆發衝突的恐懼」文章中指出，在過去的3週中國不斷宣布軍演，範圍從北部的渤海灣、東海、黃海一路到南海沿岸，已經共有4次各區域的獨立演習，中方指出，這些軍演都是「針對台灣海峽目前的安全局勢」而進行。

報導指出，上海政法學院退休教授、中國軍事專家倪樂雄指出，中國同時進行多場軍演的場面實屬罕見，可能是首次出現這樣的情況，他認為，「在3個海域同時進行演習，這意味著中方正在測試同時對抗來自3路敵人的能力，例如來自台灣、日本和從南方攻擊的美國。」

倪樂雄說，「從歷史上看，頻繁的演習顯然是戰爭的預兆。」但一位研究台海兩岸軍事活動的西方外交官指出，各方都不想發動衝突，基本面沒有太大變化，「但是頻繁的活動確實增加了意外衝突的可能性。」中國國防部與台灣官方對於中國多次軍演並沒有置評，美國五角大廈、國務院也不對此做出回應。

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