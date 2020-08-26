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    射2枚東風飛彈到南海 共軍再宣布東海「武器訓練」

    中國26日朝南海發射2枚東風飛彈。圖為東風26飛彈。（法新社檔案照）

    中國26日朝南海發射2枚東風飛彈。圖為東風26飛彈。（法新社檔案照）

    2020-08-27 00:46:39

    〔即時新聞／綜合報導〕共軍本月宣布台海軍演，26日從沿岸省份浙江以及內陸青海，向南海發射東風21、東風26共2枚飛彈，作為對美軍U-2偵察機闖入黃海實彈射擊演習範圍的回應，中方也再度發布「實際使用武器訓練」警告。

    中共解放軍本月22日至26日於黃海實彈射擊演習，美軍25日派遣1架U-2偵察機，闖入演習禁飛區偵蒐解放軍動態，對此，中方除了對美方提出嚴正交涉，共軍26日從青海發射東風26飛彈，並從浙江發射東風21飛彈，均落於南海範圍內，以此作為對美軍頻繁派遣軍機、軍艦的回應。

    中國浙江省海事局26日發布「浙航警0610」航行警告，2020年8月27日上午8時至2020年8月30日晚間6時，將在舟山東南方向東海海域進行「實際使用武器訓練」，禁止任何其他船隻駛入，中方公布的演習範圍如下：

    （1）29°35′30″N、122°54′00″E
    （2）29°35 ′30″N、123°18′00″E
    （3）29°57′30″N、123°18′00″E
    （4）29°57′30″N、123°55′00″E
    （5）29°06′30″N、123°55′00″E
    （6）29°06′30″N、122°54′00″E。

    據了解，中國自本月13日宣布台海軍演以來，相繼在南海、渤海、東海、黃海等海域發出航行警告，而美軍在此期間也派出軍機至相關空域進行偵蒐，更派出伯克級神盾驅逐艦馬斯廷號航行經過台灣海峽，數度引發中方不滿，美中關係也因此愈趨緊張。

    中國宣布27日上午8點至30日晚間6點，將在東海進行「實際使用武器訓練」。（圖取自新浪軍事）

    中國宣布27日上午8點至30日晚間6點，將在東海進行「實際使用武器訓練」。（圖取自新浪軍事）

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