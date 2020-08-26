武漢肺炎》澳洲醫院爆群聚感染 58醫護確診超過600人被隔離

澳洲弗蘭克斯頓醫院（見圖）驚爆發生武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，造成58位醫護人員確診，超過600名職員必須隔離。（圖擷取自弗蘭克斯頓醫院官網）

2020-08-26 23:34:18

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲維多利亞州有間醫院驚爆發生武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，造成58位醫護人員確診，超過600名職員必須隔離；事情爆發後，有專家發現可能是醫院設備老舊，空氣循環系統欠佳導致病毒傳播，當地醫療組織呼籲維州所有醫院需要進行相關設備的檢查。

根據《世紀報》報導，澳洲維多利亞州的弗蘭克斯頓醫院（Frankston Hospital）爆發群聚感染，是澳洲最嚴重的醫院群聚感染事件，根據醫院營運方半島醫療集團（Peninsula Health）指出，目前有618名醫護人員還在隔離中，44位篩檢呈陽性的員工。

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雖然當局仍在調查爆發群聚感染的原因，但有專家認為可能是醫院內部的空氣循環系統所造成；「澳洲職業衛生研究所」（Australian Institute of Occupational Hygienists，AIOH）主席奧凡諾斯（Andrew Orfanos）表示，維州許多年代較久的醫院都面臨空氣循環不佳與工作空間狹小的問題，但現今各國政府都忽略了新冠病毒透過空氣傳播的風險。

目前弗蘭克斯頓醫院有些手術房因為人力不足被迫暫停運作，需要進行手術評估與動手術的患者皆已轉至其他醫院。

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