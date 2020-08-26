為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》澳洲醫院爆群聚感染 58醫護確診超過600人被隔離

    澳洲弗蘭克斯頓醫院（見圖）驚爆發生武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，造成58位醫護人員確診，超過600名職員必須隔離。（圖擷取自弗蘭克斯頓醫院官網）

    澳洲弗蘭克斯頓醫院（見圖）驚爆發生武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，造成58位醫護人員確診，超過600名職員必須隔離。（圖擷取自弗蘭克斯頓醫院官網）

    2020-08-26 23:34:18

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲維多利亞州有間醫院驚爆發生武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，造成58位醫護人員確診，超過600名職員必須隔離；事情爆發後，有專家發現可能是醫院設備老舊，空氣循環系統欠佳導致病毒傳播，當地醫療組織呼籲維州所有醫院需要進行相關設備的檢查。

    根據《世紀報》報導，澳洲維多利亞州的弗蘭克斯頓醫院（Frankston Hospital）爆發群聚感染，是澳洲最嚴重的醫院群聚感染事件，根據醫院營運方半島醫療集團（Peninsula Health）指出，目前有618名醫護人員還在隔離中，44位篩檢呈陽性的員工。

    雖然當局仍在調查爆發群聚感染的原因，但有專家認為可能是醫院內部的空氣循環系統所造成；「澳洲職業衛生研究所」（Australian Institute of Occupational Hygienists，AIOH）主席奧凡諾斯（Andrew Orfanos）表示，維州許多年代較久的醫院都面臨空氣循環不佳與工作空間狹小的問題，但現今各國政府都忽略了新冠病毒透過空氣傳播的風險。

    目前弗蘭克斯頓醫院有些手術房因為人力不足被迫暫停運作，需要進行手術評估與動手術的患者皆已轉至其他醫院。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新加坡最大移工宿舍再爆群聚感染 4800人居家隔離等檢測
    2020-08-25 00:17

    新加坡最大移工宿舍再爆群聚感染 4800人居家隔離等檢測
    武漢肺炎》澳洲《蒙面歌手》擋不住疫情 7名工作人員確診後停錄
    2020-08-23 09:45

    武漢肺炎》澳洲《蒙面歌手》擋不住疫情 7名工作人員確診後停錄
    「存基金投資熱門標的」

    「存基金投資熱門標的」
    小孩在隔離飯店亂抹糞便... 引爆澳洲維州第二波感染潮
    2020-08-23 07:57

    小孩在隔離飯店亂抹糞便... 引爆澳洲維州第二波感染潮
    武漢肺炎》澳洲維州單日新增179例 降至5週以來最低
    2020-08-21 09:56

    武漢肺炎》澳洲維州單日新增179例 降至5週以來最低
    天后曾沛慈將現身A7禾悅花園

    天后曾沛慈將現身A7禾悅花園
    國際今日熱門
    2020-08-26 06:37

    不再有影帝、影后！ 柏林影展取消性別分類

    2020-08-26 06:00

    「歡迎」王毅來訪 荷蘭議員：要談台灣、香港還是維吾爾？

    2020-08-26 05:30

    川普獲提名 川粉喊再4年

    2020-08-26 05:30

    「黑人命貴」 美威斯康辛再爆衝突

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播