印中邊境談判局勢緊張 印度參謀長：軍事選項擺在檯面上

印度與中國部隊先前在邊境拉達克加爾萬河谷爆發衝突，印度國防參謀長拉瓦特（見圖）表示，以軍事選項來解決中國軍隊在拉達克地區越界行為擺在檯面上，是印度軍方高層首度明確表態。（資料照，美聯社）

2020-08-26 23:20:25

〔即時新聞／綜合報導〕印度與中國部隊先前在邊境拉達克加爾萬河谷（Galwan Valley）爆發衝突，在雙方高層會談後，已互相脫離接觸；對此，印度國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）表示，以軍事選項解決中國軍隊在拉達克地區越界行為擺在檯面上，但只有在兩軍之間的談判及外交談判失敗的情況下，才會動用軍事選項，是印度軍方高層首度明確表態。

綜合媒體報導，拉瓦特日前受訪指出，中國和印度對實際控制線的理解不同，印度政府全力用和平的方式應對越界行為並防止入侵，如果在實控線上恢復現狀的所有努力都沒有成功，國防部門將始終為軍事行動做好準備；他並稱，印度國防部長辛格（Rajnath Singh）及相關國安負責人都在審視所有選項，目的是讓中國解放軍恢復「拉達克」（Ladakh）先前的狀態。

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據印度媒體指出，拉瓦特的表態是印度軍方高層首次在公開談到中國越界問題，將軍事手段的選項擺上檯面；印度政府要求中國必須恢復今年4月前的邊界狀態，但有消息人士指出，印度軍方評估中國軍方對此並不認真看待。

一名不具名的印度軍方官員說，「軍隊已準備好在實際控制線上進行長途跋涉」，印度陸軍參謀長納拉瓦內（Manoj Naravane）已通知所有高級軍官，監視中國前沿部隊在實際控制線的行動，保持高度警惕，以積極的姿態來應對中方的「冒險」。

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