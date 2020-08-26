疫情關係視訊上課！全班目睹女同學遭歹徒「堵嘴綑綁」搶劫

墨西哥一名女學生在家視訊上課時，突然遭到歹徒闖入家中，將她雙手綑綁並開始行搶，而這一幕全被她線上上課的同學目睹。（擷取自推特）

2020-08-26 21:52:25

〔即時新聞／綜合報導〕由於疫情影響，部份國家改在家上班及採用多人視訊上課。日前墨西哥一名女學生在家視訊上課時，突然遭到歹徒闖入家中，將她雙手綑綁並開始行搶，而這一幕全被她線上上課的同學目睹。

綜合外媒報導，墨西哥杜蘭戈市（Durango City）一名女學生奧瑞安娜（Ariana Sofia Hernandez Aldama）當時正在家透過Zoom軟體線上上課，一名歹徒突然闖入她家中，堵住她的嘴並綑綁她的雙手，隨後在她家中行搶。隨後，歹徒似乎發現了視訊鏡頭，並將之關閉。而這一幕全被其他線上上課的同學看到。

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事發當下，立刻有同學報警，警方抵達後，發現歹徒已經竊走奧瑞安娜家中車鑰匙，並駕車離開。令人慶幸的是，除了驚嚇外，奧瑞安娜沒受到其他傷害。警方表示，目前已經查明嫌犯身分，正在努力尋找他的下路。

事發後，鄰居立刻聯絡奧瑞安娜的母親，讓她趕回來安慰自己的女兒，而奧瑞安娜也正在接受心理輔導。

#Durango Captan robo durante transmisión de clase en línea. En las imágenes se observa a una mujer amarrada con las manos en el rostro mientras se realizaba una transmisión de una clase por la plataforma Zoom https://t.co/yLGkURnFF6 pic.twitter.com/F7GSKAQrpe — El Universal Estados （@Univ_Estados） August 25, 2020

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