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    捷克議長訪台獲70跨國議員力挺 范世平：中國頂多口頭報復

    捷克參議院議長韋德齊（見圖）不畏中國施壓，即將率團訪台，獲得歐洲議會等70位國會議員支持；對此，師範大學政治研究所教授范世平指出，「中國報復行動相對有限，頂多就是口頭表達一些不滿」。（資料照，歐新社）

    捷克參議院議長韋德齊（見圖）不畏中國施壓，即將率團訪台，獲得歐洲議會等70位國會議員支持；對此，師範大學政治研究所教授范世平指出，「中國報復行動相對有限，頂多就是口頭表達一些不滿」。（資料照，歐新社）

    2020-08-26 23:56:54

    〔即時新聞／綜合報導〕捷克參議院議長韋德齊（Milos Vystrcil）不畏中國施壓，即將率團訪台，獲得歐洲議會、美國、德國、法國、加拿大、澳洲、英國、立陶宛、斯洛伐克及愛沙尼亞等70位國會議員支持；對此，師範大學政治研究所教授范世平指出，「中國報復行動相對有限，頂多就是口頭表達一些不滿」。

    綜合媒體報導，韋德齊將率領90人訪問團在8月30日至9月4日訪問台灣，歐洲議會、美國、加拿大與澳洲等國的68位國會議員25日發表連署支持，聲明指出，歐洲國家根據其國家利益及民主人權共同價值與台灣發展關係無須外國干涉，拒絕任何形式施壓並譴責報復威脅呼籲民主國家的領導人加入發聲，展現團結。

    根據《美國之音》報導，范世平受訪表示，韋德齊議長的來訪，算是台灣外交上的突破，但象徵意義大於實質意義，「雖然這位議長是捷克第2號政治人物，但是終究沒有外交上實質的權力，加上台灣和捷克沒有辦法正式建交，有這種國會外交算是一種輔助，實質上，雙方還是維持一個非邦交的狀況」。

    范世平指出，中國對此的報復行動相對有限，因為其內部目前問題很大，甚至是內憂外患，過去可以挖台灣的邦交國，可是現在在美國的護盤下，機會已經不大，接下來頂多就是口頭表達一些不滿。

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