效法毛澤東掌權到死？英媒爆習近平欲恢復「黨主席」頭銜

《金融時報》指習近平可能恢復中共「黨主席」頭銜，效法毛澤東終身掌權。（路透資料照）

2020-08-26 18:57:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕為了鞏固對公安司法系統的管控，中國最高領導人習近平正發起一場聲勢浩大的整肅行動。英國《金融時報》26日報導，習近平對不忠誠的中共法紀官員清理力道加大，為他恢復毛澤東設立的中共「黨主席」頭銜，並在第二個任期後繼續掌權，創造了條件。

中共中央政法委員會秘書長陳一新上月宣示，要以「刮骨療毒式」的「延安整風」，在全國政法系統展開「教育整頓」試點工作後，迄今已對21名警政、司法官員展開調查，其中包括上海市副市長、市公安局局長龔道安。龔道安是習近平2017年第二任期開始以來落馬的最高層級官員。

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《金融時報》指出，毛澤東1941年發起的「延安整風」運動精神，是中共黨史上第一次大清洗，毛澤東推動淨化意識形態，使他得以清除政治對手，鞏固控制權，並在1945年被正式任命為黨主席，這個頭銜已經有幾十年沒有使用過了。

習近平已是中共總書記和軍方掌權人，同時也是國家主席。北京的獨立政治評論員吳強認為，習多年來的反貪污鬥爭最新階段，可能會在2022年中共第20次全國黨代表大會之前集中大權方面，發揮類似毛澤東當年「延安整風」的作用。

吳強告訴《金融時報》，這是為確立習近平對黨的全面權威做準備，「我們不排除會進一步修改黨章，或習近平將獲得一個新的頭銜，以進一步強調他在政治局常委中高於其他領導人的地位。」

習近平作為中共總書記和中央軍委主席的第二個任期將於2022年底正式結束，而他作為國家主席的第二個五年任期將於2023年春天結束。

2019年，國家主席的任期限制被廢除，允許他選擇終身執政。

但目前還不清楚習近平將保留哪些角色，以及他究竟如何行使權力。習近平要想保持對黨的控制，不一定要擔任他目前所有的職務，其中一個辦法就是效法毛澤東成為中共黨主席。

維也納大學中國政治學者李玲說：「這個頭銜將提供一個延長習近平任期的機制，因為過去一直沒有為黨主席設置任期限制。」

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