為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    效法毛澤東掌權到死？英媒爆習近平欲恢復「黨主席」頭銜

    《金融時報》指習近平可能恢復中共「黨主席」頭銜，效法毛澤東終身掌權。（路透資料照）

    《金融時報》指習近平可能恢復中共「黨主席」頭銜，效法毛澤東終身掌權。（路透資料照）

    2020-08-26 18:57:26

    〔編譯陳成良／綜合報導〕為了鞏固對公安司法系統的管控，中國最高領導人習近平正發起一場聲勢浩大的整肅行動。英國《金融時報》26日報導，習近平對不忠誠的中共法紀官員清理力道加大，為他恢復毛澤東設立的中共「黨主席」頭銜，並在第二個任期後繼續掌權，創造了條件。

    中共中央政法委員會秘書長陳一新上月宣示，要以「刮骨療毒式」的「延安整風」，在全國政法系統展開「教育整頓」試點工作後，迄今已對21名警政、司法官員展開調查，其中包括上海市副市長、市公安局局長龔道安。龔道安是習近平2017年第二任期開始以來落馬的最高層級官員。

    《金融時報》指出，毛澤東1941年發起的「延安整風」運動精神，是中共黨史上第一次大清洗，毛澤東推動淨化意識形態，使他得以清除政治對手，鞏固控制權，並在1945年被正式任命為黨主席，這個頭銜已經有幾十年沒有使用過了。

    習近平已是中共總書記和軍方掌權人，同時也是國家主席。北京的獨立政治評論員吳強認為，習多年來的反貪污鬥爭最新階段，可能會在2022年中共第20次全國黨代表大會之前集中大權方面，發揮類似毛澤東當年「延安整風」的作用。

    吳強告訴《金融時報》，這是為確立習近平對黨的全面權威做準備，「我們不排除會進一步修改黨章，或習近平將獲得一個新的頭銜，以進一步強調他在政治局常委中高於其他領導人的地位。」

    習近平作為中共總書記和中央軍委主席的第二個任期將於2022年底正式結束，而他作為國家主席的第二個五年任期將於2023年春天結束。

    2019年，國家主席的任期限制被廢除，允許他選擇終身執政。

    但目前還不清楚習近平將保留哪些角色，以及他究竟如何行使權力。習近平要想保持對黨的控制，不一定要擔任他目前所有的職務，其中一個辦法就是效法毛澤東成為中共黨主席。

    維也納大學中國政治學者李玲說：「這個頭銜將提供一個延長習近平任期的機制，因為過去一直沒有為黨主席設置任期限制。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    《CNN》專訪 蔡霞挺美制裁中國：習近平下台改革派才能出頭
    2020-08-23 20:16

    《CNN》專訪 蔡霞挺美制裁中國：習近平下台改革派才能出頭
    星期專論》北京令人不安的新轉折
    2020-07-05 05:30

    星期專論》北京令人不安的新轉折
    「存基金投資熱門標的」

    「存基金投資熱門標的」
    遭強制脫貧 中國農民：我們只有死路一條
    2020-06-01 22:00

    遭強制脫貧 中國農民：我們只有死路一條
    社論》世界工廠論？ 中國威脅論？
    2020-04-24 05:30

    社論》世界工廠論？ 中國威脅論？
    天后曾沛慈將現身A7禾悅花園

    天后曾沛慈將現身A7禾悅花園
    中國駐加大使穿中山裝亮相 被指效仿習穿「毛」裝
    2019-11-08 13:25

    中國駐加大使穿中山裝亮相 被指效仿習穿「毛」裝
    國際今日熱門
    2020-08-25 22:21

    港府想改標「中國香港製造」 中小企業稱美國海關已否決過

    2020-08-25 21:39

    賴索托挖到442克拉巨鑽 價值估達5.3億

    2020-08-25 23:08

    北戴河會議後中國外交軍演動作頻繁 軍事專家：虛張聲勢

    2020-08-25 20:53

    3萬字長文全登！中國《人民日報》3全版轟龐皮歐

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播