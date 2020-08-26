為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美「眼鏡蛇球」偵察機飛南海 中方公布路線稱「有趣」

    2020-08-26 21:14:14
    美軍今派出RC-135S「眼鏡蛇球」偵察機飛往南海。圖為RC-135S「眼鏡蛇球」Cobra Ball同型機。（美聯社檔案照）

    美軍今派出RC-135S「眼鏡蛇球」偵察機飛往南海。圖為RC-135S「眼鏡蛇球」Cobra Ball同型機。（美聯社檔案照）

    〔即時新聞／綜合報導〕中國官方近期宣布共軍在黃海、南海等地軍演，美軍25日派出軍機前往黃海軍演區後，今（26日）再派RC-135S「眼鏡蛇球」（Cobra Ball）偵察機飛經台灣東部海域前往南海，中方公布美國軍機的路線軌跡，聲稱已全程追蹤、掌握。

    中方今天發現美軍派出偵察機飛往南海。（圖取自SCS Probing Initiative）

    中方今天發現美軍派出偵察機飛往南海。（圖取自SCS Probing Initiative）

    中國廣東海事局近期發布航行警告，宣布解放軍於本月24日至29日在東沙群島以北、廣東汕頭至汕尾間海域進行軍事訓練活動；中國海南海事局也發布航行警告，稱共軍24日起至29日，會在海南島東南部海域進行軍事訓練活動。

    中方認為美軍此次似乎並非執行偵察任務，而是轉移任務。（圖取自SCS Probing Initiative）

    中方認為美軍此次似乎並非執行偵察任務，而是轉移任務。（圖取自SCS Probing Initiative）

    中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」平台（SCS Probing Initiative）今日指出，美軍RC-135S偵察機今晨6點57分從沖繩嘉手納基地起飛，隨後往西南方飛越台灣東部外海，早上8點8分轉西行飛越巴士海峽，8點26分轉西南方飛入南海海域。

    按照中方宣布的路線軌跡研判，美軍當時朝中沙、西沙群島方向飛去，隨後在上午10點22分開始返航，約10點50分轉東飛行經過巴士海峽，11點18分再次經過台灣東部外海，往東北方飛去，中方認為，美軍此次似乎並非進行偵察任務，而是軍事上的「轉移（輸送）」任務，中方對此形容「有趣的飛行軌跡」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    正值中國南海軍演！美軍RC-135偵察機再現蹤
    2020-08-26 14:01

    正值中國南海軍演！美軍RC-135偵察機再現蹤
    解放軍演習畫面曝光！美記者：中國艦隊展現絕望
    2020-08-24 01:01

    解放軍演習畫面曝光！美記者：中國艦隊展現絕望
    「存基金投資熱門標的」

    「存基金投資熱門標的」
    中方公布軌跡圖！美「阿提米絲」偵察機現蹤台海南端
    2020-08-21 00:45

    中方公布軌跡圖！美「阿提米絲」偵察機現蹤台海南端
    天天吃驚！神盾艦剛過台海 中國又指美3軍機齊發
    2020-08-19 18:09

    天天吃驚！神盾艦剛過台海 中國又指美3軍機齊發
    天后曾沛慈將現身A7禾悅花園

    天后曾沛慈將現身A7禾悅花園
    中國宣布台海軍演 美軍機火速進駐嘉手納基地
    2020-08-14 06:04

    中國宣布台海軍演 美軍機火速進駐嘉手納基地
    國際今日熱門
    2020-08-25 22:21

    港府想改標「中國香港製造」 中小企業稱美國海關已否決過

    2020-08-25 23:08

    北戴河會議後中國外交軍演動作頻繁 軍事專家：虛張聲勢

    2020-08-26 06:37

    不再有影帝、影后！ 柏林影展取消性別分類

    2020-08-25 21:54

    北韓政局變化 南韓防長：金與正應已掌大權

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播