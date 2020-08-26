美「眼鏡蛇球」偵察機飛南海 中方公布路線稱「有趣」

2020-08-26 21:14:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方近期宣布共軍在黃海、南海等地軍演，美軍25日派出軍機前往黃海軍演區後，今（26日）再派RC-135S「眼鏡蛇球」（Cobra Ball）偵察機飛經台灣東部海域前往南海，中方公布美國軍機的路線軌跡，聲稱已全程追蹤、掌握。

中方今天發現美軍派出偵察機飛往南海。（圖取自SCS Probing Initiative）

中國廣東海事局近期發布航行警告，宣布解放軍於本月24日至29日在東沙群島以北、廣東汕頭至汕尾間海域進行軍事訓練活動；中國海南海事局也發布航行警告，稱共軍24日起至29日，會在海南島東南部海域進行軍事訓練活動。

中方認為美軍此次似乎並非執行偵察任務，而是轉移任務。（圖取自SCS Probing Initiative）

中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」平台（SCS Probing Initiative）今日指出，美軍RC-135S偵察機今晨6點57分從沖繩嘉手納基地起飛，隨後往西南方飛越台灣東部外海，早上8點8分轉西行飛越巴士海峽，8點26分轉西南方飛入南海海域。

按照中方宣布的路線軌跡研判，美軍當時朝中沙、西沙群島方向飛去，隨後在上午10點22分開始返航，約10點50分轉東飛行經過巴士海峽，11點18分再次經過台灣東部外海，往東北方飛去，中方認為，美軍此次似乎並非進行偵察任務，而是軍事上的「轉移（輸送）」任務，中方對此形容「有趣的飛行軌跡」。

Update: USAF RC-135S #62-4128 is going back.

Interesting flight trajectory! https://t.co/US3Ppp7QXW pic.twitter.com/BLF8yN3zds — SCS Probing Initiative （@SCS_PI） August 26, 2020

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