軍情動態》阻俄搶進敘北油田 美裝甲車不惜「相撞」

2020-08-26 23:13:00

〔即時新聞/綜合報導〕敘利亞的內戰已持續約9年,如今也成為各大國的角力場,而近期傳出美國與俄國的裝甲車在敘利亞油田區附近發生互撞,據稱是美軍試圖阻止俄軍進入油田區。

根據《DEFENCE-BLOG》報導,有人在社交網路上分享幾段影片,事發在8月26日,當時俄羅斯軍隊有支軍車隊伍試圖開入敘利亞東北部的哈塞克省(Al-Hasakah)的關鍵油田區,結果駐守在當地的美國陸軍特種部隊綠扁帽部隊(簡稱綠扁帽部隊)駕駛MaxxPro裝甲車以及M-ATV裝甲車等兩款防地雷反伏擊車(MRAP)前往攔截。

請繼續往下閱讀...

不過後來俄軍採取較為攻擊性的反制措施,其中有輛綠扁帽部隊的裝甲車就被俄軍的BTR-82裝甲車以及Typhoon-K裝甲車包夾,同時俄國也出動Mi-8直升機、Mi-35攻擊直升機在空中支援。

雖然事後沒有發布相關新聞報導,不過此事也顯示敘利亞油田觸動各國敏感神經,而美國的軍事行動主要是保衛油田區,以防止其控制權落入俄羅斯以及其他極端組織的手裡。

Clashes of U.S. troops and Russians in Syria pic.twitter.com/Itkvvtzp12