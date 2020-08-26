軍情動態》阻俄搶進敘北油田 美裝甲車不惜「相撞」

近期傳出美國與俄國的裝甲車在敘利亞油田區附近發生互撞，據稱是美軍試圖阻止俄軍進入油田區。（圖擷取自《DEFENCE-BLOG》）

2020-08-26 23:13:00

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞的內戰已持續約9年，如今也成為各大國的角力場，而近期傳出美國與俄國的裝甲車在敘利亞油田區附近發生互撞，據稱是美軍試圖阻止俄軍進入油田區。

根據《DEFENCE-BLOG》報導，有人在社交網路上分享幾段影片，事發在8月26日，當時俄羅斯軍隊有支軍車隊伍試圖開入敘利亞東北部的哈塞克省（Al-Hasakah）的關鍵油田區，結果駐守在當地的美國陸軍特種部隊綠扁帽部隊（簡稱綠扁帽部隊）駕駛MaxxPro裝甲車以及M-ATV裝甲車等兩款防地雷反伏擊車（MRAP）前往攔截。

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不過後來俄軍採取較為攻擊性的反制措施，其中有輛綠扁帽部隊的裝甲車就被俄軍的BTR-82裝甲車以及Typhoon-K裝甲車包夾，同時俄國也出動Mi-8直升機、Mi-35攻擊直升機在空中支援。

雖然事後沒有發布相關新聞報導，不過此事也顯示敘利亞油田觸動各國敏感神經，而美國的軍事行動主要是保衛油田區，以防止其控制權落入俄羅斯以及其他極端組織的手裡。

Clashes of U.S. troops and Russians in Syria pic.twitter.com/Itkvvtzp12 — Defence Blog （@Defence_blog） August 26, 2020

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