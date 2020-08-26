中國嗆武統台灣卻「不開第一槍」 美專家：失敗將有2大風險

中國解放軍近期在渤海、黃海等海域宣布軍演，引發國際關注。中國航空母艦「遼寧號」戰鬥群。（法新社資料照）

2020-08-26 11:44:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍近期在渤海、黃海等海域宣布軍演，引發國際關注，但中國官媒《環球時報》日前社論卻呼籲美中台三方「恪守不開第一槍」的原則。專家認為，中國武力犯台的代價相當高，如果攻台不能獲勝，將讓中國面臨昂貴的代價。

《美國之音》 報導，美國海軍分析中心（CNA）高級研究員考夫曼（Alison Kaufman）表示，中國目前解決台灣問題的潛在代價非常高，且解放軍認為自己不如美軍，如果中國領導人相信侵犯台灣一定會引發美國的強烈回應，那中國很可能會認為這不值得冒風險，攻打台灣卻不能獲勝，將讓中共面臨昂貴的代價。

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考夫曼說，如果中國攻打台灣並輸掉台灣，除了付出昂貴的經濟和人力成本外，中共不僅要損失在國內的可信度，同時，中國的國際聲譽和影響力也將受損：第一，中共所謂的「和平崛起」的真相將會暴露無疑， 第二，中國國家主席習近平要實現的「中國夢」所必不可少的和平的國際環境和國際秩序將會結束。

美國智庫「國家利益中心」防務研究主任卡齊亞尼斯（Harry Kazianis）則認為，中國選擇攻打台灣也並非不可能，一旦中國決定對台灣動武，無論是川普政府還是拜登政府都會去援助台灣。

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