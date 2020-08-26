中共前官員批體制爛透退黨出逃 爆地方官員私下抱怨者「挺多」

中國黑龍江省雞西市前副市長李傳良近期出逃美國，並對中共中央黨校退休教授蔡霞日前言論發表看法。示意圖。（路透）

2020-08-26 12:07:33

〔即時新聞／綜合報導〕紅二代、中共中央黨校退休教授蔡霞被控發表有關嚴重政治問題、損害國家聲譽言論，遭開除黨籍、取消退休待遇後，人在美國的她，重申總書記習近平必須下台，引發外界迴響。外媒報導，黑龍江省雞西市前副市長李傳良近期出逃美國，除發表對蔡霞言論的看法，也透露為何要離開，並以替中國真正實現民主、自由及法治為奮鬥目標。

《自由亞洲電台》報導，記者以蔡霞對外發出批評聲音為例，詢問李傳良就他觀察，中國地方官員檯面上唯唯諾諾、私底下抱怨者多寡。李傳良認為這種人「挺多」，但其越來越不敢明講，並指現在「有點像文革時期」，一不小心就可能被舉報，很多人「私下」會看蔡霞等人發表的觀點，但看完後不出聲壓在心裡。李傳良感嘆，他們說的話「都是正確的」，一個知識份子說出這些話來，「得有多不容易」。

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除了回應對蔡霞言論的看法，李傳良也表示，對於宣布要實名退出共產黨，2014年就已產生念頭，並自稱一直在體制內工作，直接或間接感受過太多事，直言「這個體制爛透、不可救藥」，接著提到武漢肺炎疫情爆發後，前部下孔令寶曾說確實聽到不少吹哨人透露消息，大意為疫情太嚴重，是天災也是人禍，但剛說完「就被免職和抓捕」，還被控發表「不當言論」，李傳良更說，前同事也有好幾個人陸續遭約談，而孔令寶事件，也是自己出逃美國的最重要原因。

至於家人的部分，報導提到，李傳良透露家人仍在中國，不只他擔心，很多人也替他擔心，但當時「我也是顧不上他們了」，並指已加入中國民主黨，對中國各級政府腐敗問題有所了解，他的奮鬥目標是為中國真正實現民主、自由與法治出份力。

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