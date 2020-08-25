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    防核武擴散模範國！美智庫：支持台灣加入國際原子能機構

    美國智庫呼籲，美國應該採取更多措施保護台灣的獨立性，包括幫助台灣加入國際原子能機構（IAEA）。圖為中共士兵站在DF-31核導彈武器系統旁邊。（歐新社檔案照）

    美國智庫呼籲，美國應該採取更多措施保護台灣的獨立性，包括幫助台灣加入國際原子能機構（IAEA）。圖為中共士兵站在DF-31核導彈武器系統旁邊。（歐新社檔案照）

    2020-08-25 23:59:30

    〔即時新聞／綜合報導〕美國智庫「保衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）」指出，中國持續加重侵犯鄰國台灣的主權，美國應該採取更多措施保護台灣的獨立性，首先要替台爭取國際組織和聯合國成員的支持，其中幫助台灣加入國際原子能機構（IAEA）尤為重要。

    保衛民主基金會寫道，中國自1983年以來是IAEA會員國，但直接向北韓、伊朗、巴基斯坦提供核設施。美國情報機構透過媒體釋放消息稱，中國可能在幫助沙烏地阿拉伯建造2個隱蔽設施，懷疑用於核用途。

    美國預估，中國計畫在未來十年把核武器庫存增加一倍，這明顯偏離《核武禁擴條約 》（NPT）中擁有核武國家的縮減趨勢；美國國防情報局還懷疑中國計畫升級核導彈的運載能力。

    IAEA是聯合國的附屬機構，但並未禁止非聯合國成員加入，並稱會員國為「國家」。台灣不是IAEA成員國，但遵守《核武禁擴條約》，而且表現相當好；若要為台灣爭取成員國身分，要經過35個成員國組成的國際原子能機構理事會，其中3分之2投票通過推薦後，由171會員國組成的大會再進行一次投票。

    然而，多達125成員國常常結群投票支持中國，北京也將採取一切外交、經濟脅迫阻止台灣加入。但保衛民主基金會認為，中國無數次違反國際協定，對香港、印度、南海的侵略，以及在新疆建造集中營，可能增加國際原子能機構和其他國際組織內支持台灣的聲音，「捍衛中國將襲擊的對象」也成為勢在必行的行動。

    文中呼籲，美國透過支持台灣加入關鍵組織來保護台灣主權，既可以提高台灣的國際知名度，也能向中國發出明確訊息。台灣與中國不同，在防止核武擴散和其他議題上，都已證明是改革開放的國際社會模範成員，應該得到相應的對待。

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