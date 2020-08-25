北韓政局變化 南韓防長：金與正應已掌大權

南韓國防部長鄭景斗今天表示，北韓領導人金正恩胞妹、勞動部第一副部長金與正（見圖）應已在核心權力機關組織指導部掌握大權。（美聯社）

2020-08-25 21:54:12

〔中央社〕南韓國防部長鄭景斗今天表示，北韓領導人金正恩胞妹、勞動部第一副部長金與正應已在核心權力機關組織指導部掌握大權。

韓聯社報導，鄭景斗今天出席國會國防委員會時，未來統合黨議員質詢問及金與正是否已實質上掌握組織指導部，鄭景斗回覆：「目前判斷是如此。」

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鄭景斗表示，目前認為是金正恩透過單一領導體系掌握黨政軍大權，但向下屬分派不同職責；他指出，金與正本人也曾表示自己主掌對美國及對南韓事務。提及金與正的正式職稱時，鄭景斗先回答「組織指導部第一副部長」，隨即又改口更正為「黨中央委員會第一副部長」。

至於金與正是否真有可能廢棄兩韓軍事協議，並進行區域軍事挑釁行為等，鄭景斗簡短回覆「目前未發現異常動態」，並表示若北韓進行挑釁，會考慮採取相應軍事措施。

對於北韓開發潛射彈道飛彈（SLBM）計畫，鄭景斗表示，據他所知，北韓一直在東海岸一帶進行開發，已進行到製造並試射水下固定式發射體的階段。對於議員詢問北韓是否也進行地面試射，鄭景斗僅說北韓正在進行多種試驗。

南韓國家情報院21日在閉門會議中告訴國會議員，金正恩似乎已將部分權力下放給金與正等少數親信，但金正恩仍握有絕對權力。「韓國前鋒日報」（The Korea Herald）報導，前青瓦台國情狀況室長張誠（王民）21日在社群媒體發文表示，他認為北韓領導人只有在重病或遭遇政變時，才會將權力委託給他人。

他也表示，根據中國消息來源判斷，金正恩已「陷入昏迷，但生命尚未結束」。鄭景斗今天未就此說法發表回應。

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