跪了？美遊戲預告片刪除「六四事件」1秒畫面重新上架

遊戲公司「動視暴雪」近日為遊戲《決勝時刻》系列新作「黑色行動：冷戰」推出片長約2分鐘預告片，沒想到，被中國網民發現在其中夾雜1秒的「六四天安門」群眾抗議片段。（擷取自YouTube頻道「GameSpot」）

2020-08-25 20:09:05

〔即時新聞／綜合報導〕遊戲公司「動視暴雪」為新遊戲「黑色行動：冷戰」推出的預告片中，因為夾帶1秒鐘「六四天安門」群眾抗議片段，讓中國網民跳腳大罵。目前遊戲官方已將原影片暫時設置為私人影片，並上傳剩下1分鐘的縮減版預告片，其中也刪除了六四天安門片段。有外國網友對此留言諷刺，預告片主旨要人們知道自己的歷史，「然後他們剛剛審查了自己的預告片，刪除六四天安門大屠殺片段」。

遊戲公司「動視暴雪」近日為遊戲《決勝時刻》系列新作「黑色行動：冷戰」推出片長約2分鐘預告片「了解你的歷史（Know Your History）」，影片沒有遊戲畫面，而是剪輯大量歷史真實事件影片而成。不過，由於影片中夾帶1秒鐘的「六四天安門」群眾抗議片段，讓中國網民相當不滿，中國微博等社群也火速將相關影片下架。

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目前遊戲官方已將原影片暫時設置為私人影片，並上傳剩下1分鐘秒的縮減版預告片。只見新版預告片刪除了大量歷史事件片段，而被刪除的片段也包括了「六四天安門」片段。

有外國網友對此留言諷刺指出，預告片主旨要人們知道自己的歷史，「然後他們剛剛審查了自己的預告片，刪除六四天安門大屠殺歷史」，其他網友也紛紛留言「我很驚訝YouTube並未將其標記為仇恨言論」、「為什麼他們要將原始影片設定私人？我永遠也不會知道」。

對此，台灣網友則紛紛表示「操控全世界的創作 厲害了你的國」、「暴雪又跪了，我怎麼說又？」、「共雪意外嗎？」、「如果劇情任務有天安門 我絕對買」、「天安門有版權的 版權方本來就可以要求刪除」、「封鎖這麼久結果新生代還是知道64是禁忌這樣中共根本搞笑」。

官方新版預告片

官方未刪減版本預告片

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