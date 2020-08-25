外媒爆小川普看衰老爸選情 出席共和黨全代會狂轟拜登

美國總統川普長子小唐納川普日前被爆料對選情不樂觀，24日出席共和黨全代會則狂轟民主黨候選人拜登。（歐新社）

2020-08-25 16:03:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）將在今年11月3日對戰民主黨候選人拜登（Joe Biden），儘管民調持續落後，川普團隊仍堅稱將會贏得大選，近日卻有知情人士向媒體透露，川普大兒子小唐納川普（Donald Trump Jr.）對於選情並不樂觀，多次表示爸爸可能會輸掉選戰。24日出席共和黨全代會則狂轟拜登，批評拜登上任將阻礙經濟復甦。

綜合外媒報導，一名保守派消息人士向《紐約時報》表示，小川普似乎是整個團隊唯一擔心敗選的人。消息人士透露，小川普擔憂若是爸爸敗選，川普集團將面臨檢察官的調查和起訴。並指出，小川普認為拜登若當選，政權不會「和平轉移」。小川普的發言人蘇拉比安（Andy Surabian）則回應表示，報導內容100%有誤，小川普並沒有這些擔憂。

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小川普24日出席共和黨大會，演說怒嗆拜登是「尼斯湖水怪」，長年潛在沼澤內伺機參選，實際上沒有為美國做什麼付出。小川普大讚川普政府成功推動美國經濟，拜登上任則會導致經濟活動停滯。批評中國共產黨散佈病毒，並提到拜登對中國軟弱的態度，稱「北京拜登」會在經濟和世界舞台上削弱美國的地位。

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