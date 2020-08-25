泰國施壓封鎖抗爭者社團 臉書揚言採取法律行動

泰國民主示威運動延燒，現傳出在政府的壓力下，臉書封鎖從泰國境內造訪一個擁有1百萬成員的異議社團，引起輿論批評，臉書則揚言對泰國政府採取法律行動。（法新社）

2020-08-25 14:17:07

〔即時新聞／綜合報導〕泰國民主示威運動延燒，現傳出在政府的壓力下，社群網站臉書封鎖從泰國境內造訪一個擁有1百萬成員的抗爭者社團，引起輿論批評，臉書則回應，他們正計畫對泰國政府採取法律行動，取回用戶權益。

根據《路透》報導，泰國民主運動自7月起風起雲湧，示威者要求當局制定新憲、總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）請辭下台，並開放批評泰國王室的禁忌。對此，當局無讓步跡象，下令逮捕多名抗爭者和意見領袖，使泰國的民主改革進程倒退。

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臉書社團「保皇派市集」於今年4月創立，創立者帕文（Pavin Chachavalpongpun）是1名居住在日本的的學者和評論家，長期抨擊泰國的王室制度，至今已有1百萬名成員。24日晚間，該社團被封鎖，並告知用戶「根據泰國法律，無法在國內造訪該頁面」。

帕文接受《路透》訪問時批評，臉書公司屈服泰國「軍政府」壓力，與專制政權合作，阻礙泰國民主制度的進展。帕文在今（25）日創立同名的新社團，現時已有45萬多名成員。

對此，臉書公司回應，此舉是被泰國政府所逼，他們正醞釀對當局採取法律行動，稱會捍衛所有網路用戶的權利。

根據泰國現行法律，侮辱王室最高可判處15年徒刑。本月稍早時候，泰國資訊部長指控臉書不遵守當局限制內容（包括侮辱王室）的要求，並下達最後通牒改善，否則將依法罰款。

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