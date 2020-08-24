川普促牛津大學疫苗大選前投入使用 遭藥廠打臉

美國政府正考慮為英國藥廠及牛津大學共同開發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）實驗性疫苗提供授權，以便在11月3日總統大選前投入使用。（彭博）

2020-08-24 09:44:43

〔即時新聞／綜合報導〕外媒消息指出，美國總統川普政府正考慮為英國藥廠及牛津大學共同開發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）實驗性疫苗提供授權，以便在11月3日總統大選前投入使用。不過此說遭藥廠打臉否認。

《金融時報》報導引述3名知情人士指出，川普政府正考慮跳過正常的監管標準，盡速取得授權，好讓英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）及牛津大學聯合研發的疫苗，可以在今年的總統大選前投入使用。而其中一項正在研究的方案，就是由美國食品藥物管理局（FDA）給予「緊急使用授權」。

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不過外媒報導也引述，阿斯特捷利康公司對此表示否認，強調並未與美國政府討論該款潛在疫苗的緊急使用授權，並指現在猜測這種可能性還太早，強調選舉前任何緊急申請疫苗授權的主張都是「絕對錯誤的」。美國衛生及公共服務部也稱，任何有關選舉前緊急授權疫苗的傳聞均非屬實。

外媒報導提及，阿斯特捷利康的研究招募了1萬名志願者，不過美國的科學機構表示，要通過授權門檻研究人數須達3萬人。若川普真的規避正規的指導方針，可能會動搖對疫苗的安全性的公眾信心。

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