白俄羅斯數萬人抗議要求總統下台 鎮暴警察出動

2020-08-24 00:21:02

〔中央社〕數以萬計示威者今天在白俄羅斯首都明斯克（Minsk）市中心聚集，發起最新一波抗議，要求白俄羅斯總統魯卡申柯下台。鎮暴警察已朝集會現場挺進，軍方也威脅將有所行動。

執政已26年的魯卡申柯（Alexander Lukashenko）是歐洲目前在位最久國家領導人，他9日在作票疑雲中勝選，引爆境內示威潮。

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報導稱，針對今天在首都明斯克的自發性集會，魯卡申柯已出動惡名昭彰的鎮暴警察前往驅散。

數以萬計示威者披著反對派紅白相間的旗幟湧入獨立廣場，遊行隊伍穿越明斯克反覆高喊「自由」、「我們不會忘記，我們不會原諒」，路過的車子也鳴喇叭支持。

32歲的民眾伊戈（Igor）向法新社表示：「我們只有2個要求，公平選舉以及停止暴力。」

當局對這群參加「非法示威」的民眾發出警告。新聞媒體在社群媒體發布的影片顯示，水砲與手拿盾牌的鎮暴警察朝獨立廣場挺進。

白俄羅斯國防部說，他們將介入保護神聖的二戰紀念碑，明斯克數個地鐵站已經關閉。

立場傾向反對派的媒體指出，連續第2個星期天有超過10萬名示威者上街。法新社一名記者說，各省城市也爆發較小規模的示威。

28歲的示威者尼基塔（Nikita）說：「魯卡申柯要每個人都離開，像以前一樣過日子。但現在的白俄羅斯不會和以前一樣了。」

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