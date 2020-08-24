為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    白俄羅斯數萬人抗議要求總統下台 鎮暴警察出動

    2020-08-24 00:21:02

    〔中央社〕數以萬計示威者今天在白俄羅斯首都明斯克（Minsk）市中心聚集，發起最新一波抗議，要求白俄羅斯總統魯卡申柯下台。鎮暴警察已朝集會現場挺進，軍方也威脅將有所行動。

    執政已26年的魯卡申柯（Alexander Lukashenko）是歐洲目前在位最久國家領導人，他9日在作票疑雲中勝選，引爆境內示威潮。

    報導稱，針對今天在首都明斯克的自發性集會，魯卡申柯已出動惡名昭彰的鎮暴警察前往驅散。

    數以萬計示威者披著反對派紅白相間的旗幟湧入獨立廣場，遊行隊伍穿越明斯克反覆高喊「自由」、「我們不會忘記，我們不會原諒」，路過的車子也鳴喇叭支持。

    32歲的民眾伊戈（Igor）向法新社表示：「我們只有2個要求，公平選舉以及停止暴力。」

    當局對這群參加「非法示威」的民眾發出警告。新聞媒體在社群媒體發布的影片顯示，水砲與手拿盾牌的鎮暴警察朝獨立廣場挺進。

    白俄羅斯國防部說，他們將介入保護神聖的二戰紀念碑，明斯克數個地鐵站已經關閉。

    立場傾向反對派的媒體指出，連續第2個星期天有超過10萬名示威者上街。法新社一名記者說，各省城市也爆發較小規模的示威。

    28歲的示威者尼基塔（Nikita）說：「魯卡申柯要每個人都離開，像以前一樣過日子。但現在的白俄羅斯不會和以前一樣了。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    2020-08-23 06:23

    帶海洛因從巴基斯坦闖印度 5運毒犯在邊境遭槍殺

    2020-08-23 06:45

    少女25樓墜下！ 父心急搶接被砸中一起身亡 影片

    2020-08-23 02:11

    義大利武漢肺炎新增1071例確診 5月解封後新高

    2020-08-23 02:59

    南蘇丹貨機首都附近墜毀 7死1乘客倖存

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播