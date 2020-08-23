小粉紅玻璃心注意！德國主廚介紹豆腐乳：來自獨立國家台灣

2020-08-24 00:18:56

德國主廚在烹飪節目上，品嚐台灣產豆腐乳時，順便介紹台灣是一個獨立國家。（瑞士。瑰娜 All About Switzerland授權提供）

〔即時新聞／綜合報導〕近來，德國主廚Ralf Meuser在烹飪節目上，品嚐台灣產豆腐乳時，順便介紹台灣過去被中國殖民，而現在是一個獨立國家。對此，網友笑喊，「是不是有人的玻璃心又要碎了www（笑）？」

定居瑞士的知名旅遊作家瑰娜（陳雅惠）近來在臉書專頁「瑞士。瑰娜 All About Switzerland」分享，德語頻道「Kabel Eins」的料理烹飪節目「Abenteuer Leben」的編譯內容，該節目邀請德國主廚Ralf Meuser試吃各國特色風味罐頭，並在主廚知曉這些罐頭的來歷、用途之前，以這些異國風味來創作菜餚，其中，就有來自台灣的豆腐乳。

該節目旁白介紹，豆腐乳為「發酵辣椒豆腐」，將豆腐以特殊發酵過程製成，並再放入鹽水中進行二次發酵。而主廚Ralf Meuser先是猜測這款「神秘醬料」應來自亞洲，而翻到產品標誌，就看到工廠網址顯示以TW結尾，因此Ralf判斷該神秘醬料來自台灣。

「TW就是台灣。」Ralf Meuser神情相當得意地指出：「台灣過去是中國的島嶼，現在是獨立的。」對此，旁白接著詢問：「很好，Ralf，那麼這個來自台灣的罐頭內容物為何？」

德國主廚在烹飪節目上，品嚐台灣產豆腐乳時，順便介紹台灣過去被中國殖民，而現在是一個獨立國家。（瑞士。瑰娜 All About Switzerland授權提供）

對此，Ralf猜測，豆腐乳可能是加了香料的豆腐。到了品嚐時間，Ralf因豆腐乳的濃烈而刺激的味道而皺起了整張臉。對此，Ralf表示，德國人的味覺，對發酵物的味道還需要點時間適應。

最後，Ralf決定煮成亞洲式湯品「台灣豬肉蔬菜湯」，加入肉與新鮮蔬菜，並倒入了整罐豆腐乳調味。此舉讓旁白驚呼，亞洲人只會加入頂多兩塊豆腐乳，用量大約是一鍋水半塊，對此，Ralf表示，因為有加入很多蔬菜，因此鹹味有被稀釋，最後成品也相當令人驚喜。

貼文一出，網友紛紛推薦豆腐乳的吃法，「我喜歡豆腐乳配清粥，拿來炒高麗菜也很好吃喔！」、「我愛豆腐乳配白飯也可以搭威士忌跟Tokaji貴腐甜白酒，有讓人想像不到的好滋味歐！」、「醃泡菜讚喔」、「炒空心菜、龍鬚菜；薑母鴨肉、羊肉爐肉的沾醬也很棒」、「豆腐乳醃肉可軟化肉質」。

有網友笑喊，「整罐倒下去料理真是開了我的眼界」、「感覺他把豆腐乳當成味噌來用了」；還有網友針對「政治敏感話題」指出，「是不是有人的玻璃心又要碎了www（笑）」。

另外，有馬來西亞網友分享，他都跟非亞洲國家的朋友介紹豆腐乳是「Chinese cheese」（亞洲起士），在馬來西亞與新加坡常見的「腐乳空心菜」也是廣泛受到非亞裔人士喜愛的菜色。

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