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    武漢肺炎》全球武漢肺炎不治逾80.5萬 超過2326萬人感染

    截至台灣23日晚間7時，全球至少80萬5470人死於武漢肺炎，至少2326萬3670人染疫。圖為尼泊爾軍隊搬運武漢肺炎死者遺體。（美聯社檔案照）

    截至台灣23日晚間7時，全球至少80萬5470人死於武漢肺炎，至少2326萬3670人染疫。圖為尼泊爾軍隊搬運武漢肺炎死者遺體。（美聯社檔案照）

    2020-08-23 22:05:51

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間23日11時（台灣23日晚間7時），全球至少80萬5470人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），至少2326萬3670人染疫。

    疫情從去年12月在中國爆發以來，迄今已蔓延全球196個國家及地區，至少1468萬6200人目前被認為已經康復。

    法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有症狀或嚴重病例。

    全球22日通報新增5728人死亡及27萬744起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（1087死）、印度（912死）、巴西（892死）。

    美國仍是疫情最嚴重國家，累計17萬6371人病故、566萬8564例確診，至少198萬5484人已康復。

    其他疫情重災區還包括巴西（11萬4250人喪生、358萬2362人染疫）、墨西哥（6萬254人喪生、55萬6212人染疫）、印度（5萬6706人喪生、304萬4940人染疫）及英國（4萬1423人喪生、32萬4601人染疫）。

    依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有86人染疫喪命，之後依序為秘魯（83人）、西班牙（62人）、英國（61人）及義大利（59人）。

    拉丁美洲和加勒比海地區累計25萬7469死、666萬9915例確診；歐洲累計21萬2739死、370萬1241例確診；美國和加拿大累計18萬5477死、579萬3149例確診。

    亞洲累計8萬7444死、448萬7621例確診；中東地區累計3萬4219死、140萬745例確診；非洲累計2萬7584死、118萬3662例確診；大洋洲累計538死、2萬7342例確診。

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