洪水湧入北韓核廢料池！專家憂「輾轉進入居民腹中」

海諾寧接受外媒訪問時指出，近日北韓面對梅雨造成的洪災，可能讓核廢料因洪水進入核廢料池中而外洩，並輾轉進入附近居民的腹中。圖為2015年平山鈾精煉廠資料照片。（美聯社）

2020-08-23 19:28:41

〔即時新聞／綜合報導〕前國際原子能總署（IAEA）副總幹事、前聯合國首席武器檢查員海諾寧（Olli Heinonen）受訪指出，近日北韓梅雨造成洪災，洪水進入核廢料池中恐造成外洩，甚至輾轉污染飲食讓附近居民吃下肚。

根據《自由亞洲電台》報導，北韓因為近期梅雨連日暴雨，導致洪災侵襲，4萬公頃農田、1萬6680戶住宅受災；專門分析北韓的網站《38 North》也發現，寧邊郡核武設施的5百萬瓦（5MW）核子反應爐緊鄰九龍江邊，似乎也遭受洪水波及，已有多日沒有運轉，違反常理。

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海諾寧受訪時指出，對於寧邊的核武設施疑似遭洪水影響一事，他認為不用擔心，因為該設施構造採防洪設計，可能早在1992年就曾安然度過大型水災，這次洪水應不影響核子反應爐持續運轉，「整體安全來看不用太擔心」。

但海諾寧話鋒一轉，提醒位於北韓平山的鈾精煉廠會以大量的水來清潔、溶解無菸煤，藉此回收核能原料鈾，但同時會留下許多放射性的廢料，比如鐳、釷，此兩者在一段時間衰變後會變成氣體的氡。

海諾寧認為，放射性廢料混於汙水並排往蓄水池，但不知蓄水池面對大雨的設計以及應對為何，若洪水進入核廢料池甚至溢出，那核廢料將可能被排入大自然環境，進而汙染地下水、河流最後成居民的飲用水，屆時將可能造成不小影響。

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