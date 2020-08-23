武漢肺炎》俄國宣布第2款疫苗進度 預計9月完成臨床實驗

俄羅斯近期又宣布第二款武漢肺炎疫苗EpiVacCorona已進入臨床實驗階段，預計將在9月完成；俄國當局宣稱EpiVacCorona疫苗不僅能出現有效的免疫效果，更能避免出現史普尼克V的副作用。示意圖。（美聯社）

2020-08-23 17:43:16

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯8月11日宣布率先研發出全球第一款武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗「史普尼克V」（Sputnik V）後，近期又宣布第二款疫苗EpiVacCorona也已進入臨床實驗階段，預計9月完成；俄國當局宣稱，EpiVacCorona疫苗不僅能出現有效的免疫效果，更能避免出現史普尼克V的副作用。

綜合外媒報導，雖然「史普尼克V」號稱全球第一款武漢肺炎疫苗，卻引發外界質疑，俄國為搶「第一」不顧臨床實驗不足，後續實驗也發現該疫苗注射後會出現體溫過高、腫脹疼痛及注射部位發癢等副作用；而俄國新近公開的這款疫苗EpiVacCorona是由俄羅斯國家病毒學與生物科技研究中心（State Research Center of Virology and Biotechnology，簡稱Vector Institute「維克多研究所」）研發，並強調能避免史普尼克V所出現的副作用，並提供有效的免疫反應。

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俄羅斯的衛生監管部門「俄羅斯聯邦消費者權益保護和權益監督局」（Rospotrebnadzor）表示，第一次臨床實驗針對57名自願者進行接種疫苗，目前所有志願者的反應都良好，尚未發現有不良反應，其中有人在成為志願者前已住院23天；該疫苗須在第一次接種後14至21天後再施打第二次，才會出現免疫反應，目前已有1人施打第二次。

俄羅斯國家病毒學與生物科技研究中心是俄羅斯主要的病毒研究中心，也是世界上唯二存有天花病毒的官方儲存點，雖然過去在蘇聯時期曾是蘇聯生化武器計畫的關鍵基地，但近年來轉而研發對抗病毒、癌症的治療方法以及疫苗；俄國當局指出，EpiVacCorona將在9月完成臨床實驗，希望能趕在10月完成註冊，11月開始量產。

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