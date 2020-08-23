每秒傳輸高達1T帶動科技突破 美國決定跳躍式布局6G

為制衡中國目前擁有的5G技術優勢，美國計畫越過5G轉而加大投資研究6G技術；有分析指出，未來6G技術對網路數據傳輸的突破，將對經濟、科技以及軍事產生更具革命性的技術發展，而各國在6G技術的科技競爭也會更激烈。（彭博）

2020-08-23 20:04:38

〔即時新聞／綜合報導〕為制衡中國目前擁有的5G技術優勢，美國計畫越過5G轉而加大投資研究6G技術；有分析指出，未來6G技術對網路數據傳輸的突破，將對經濟、科技以及軍事產生更具革命性的技術發展，而各國在6G技術的科技競爭也會更激烈。

根據《美國之音》 報導，美國政府在去年新設立的對外金融投資合作機構「美國國際開發金融公司」（DFC）首席執行官亞當·博勒（Adam Boehler）最近透露，美國將通過「跨越式發展」，投資第六代通訊技術（6G），遏制中國在通訊技術領域取得的領先地位，「美國與其他國家在6G技術的開發佔居主導地位，中國不會通過補貼統治這一領域」。

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6G的關鍵技術之一是兆赫茲（THz，又稱太赫茲），業界預估6G的移動網路將是5G的十倍甚至百倍，數據的傳送速率將達到每秒100GB，「甚至高達每秒1TB」，這項技術突破也將使傳輸的頻段進入「兆赫茲」時代，讓自動駕駛車、醫療系統自動化、無人機運輸、警務預測等廣泛成熟應用成為可能；不過目前實現跳躍性發展仍無定論，未來6G可能基於5G的基地台增強訊號功效，還可以運用衛星、無人機、甚至是可見光等新一代通訊方式。

目前美國國防部下屬的高級研究計劃局（DARPA）從2016年開始，與非營利組織半導體研究公司（SRC）合作，以及十多家私營科技企業組建合作投資集團，2018年1月正式宣布資助一個由30多所美國大學組成的合作研究項目，這一項目取名為「大學聯合微電子學項目」（Joint University Microelectronics Program ，簡稱JUMP），計劃在5年內投資約2億美元（約58.7億新台幣），用於微電子領域的革新發展，DARPA承擔項目經費的40%，私營企業贊助60%；除了美國外，中國、日本、南韓、芬蘭、瑞典、德國、英國等傳統通訊技術強國都已加入6G技術研發的行列。

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