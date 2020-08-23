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    歷經西班牙流感、兩次世界大戰 南非116歲人瑞去世

    南非人瑞布洛姆22日在南非開普敦逝世，享嵩壽116歲。（法新社資料照）

    南非人瑞布洛姆22日在南非開普敦逝世，享嵩壽116歲。（法新社資料照）

    2020-08-23 17:02:01

    〔即時新聞／綜合報導〕曾經歷西班牙流感和兩次世界大戰，被認為是「全球最長壽男子」的南非人瑞布洛姆（Fredie Blom）22日在開普敦逝世，享嵩壽116歲。

    綜合外媒報導，布洛姆的身分證件顯示，他1904年5月8日出生於南非東開普省（ Eastern Cape province），儘管未獲金氏世界紀錄認證，布洛姆被認為是「全球最長壽的男子」。1918年的西班牙流感疫情下，家人不幸喪生，布洛姆獨自活過兩次世界大戰和種族隔離（apartheid）。

    布洛姆生前接受訪問時表示，自己長壽並沒有秘訣，一切聽從上帝的旨意，強調自己隨時可能離世，只是上帝始終未放手。布洛姆一生從事勞動工作，直到80多歲才退休。

    布洛姆的家人奈多（Andre Naidoo）表示，祖父布洛姆身體狀況良好，2週前仍可以看見他劈柴。奈多提到，祖父布洛姆是一個強健而且充滿傲氣的人，但過去3天可以明顯看出布洛姆身體狀況衰退，22日在開普敦的醫院自然死亡。

    根據金氏世界紀錄，目前全球最長壽的男子是日本的木村次郎右衛門，逝世於2013年，享嵩壽116歲54天，布洛姆並未列入正式紀錄名單，南非當地媒體多稱為「非正式」最長壽男子。

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