武漢肺炎》南韓增397例創近半年單日新高！ 二級防疫擴及全國

南韓境內第二波疫情爆發，22日新增397例武漢肺炎確診，創169天來新高。（路透）

2020-08-23 09:56:14

〔即時新聞／綜合報導〕南韓第二波疫情大爆發！昨（22日）新增397例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例，不但連10天單日新增確診破3位數，更是連3天破300例，397例確診也是自是3月8日後、169天以來最高峰。

根據《韓聯社》報導，南韓22日新增397例確診，其中387例為本土病例，打破前一天332例，再創南韓自3月8日新增483例以來新高，境內已經連續10天都新增3位數的病例，短短10天激增2629例確診，目前累計確診17399例，其中309例死亡。

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本次新增397例確診中，有100例確診來自非都會區，顯示疫情正向南韓境內各地快速蔓延；鑑於二次疫情爆發，南韓今起把二級防疫措施擴及全國。南韓防疫措施由低至高依序為一至三級，二級防疫措施包含關閉卡拉OK、夜店、網咖等12類高風險場所，並禁止室內50人、室外100人以上的集會活動，職業運動閉門進行。

韓中央防疫對策本部副本部長權埈鬱表示，只有在本週末控制住病例增勢，才有望扭轉不利局面，報導指出：「韓政府和專家普遍認為，人口流動較多的週末和週日是遏制疫情大流行的馬奇諾防線。」

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