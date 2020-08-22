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    少女25樓墜下！ 父心急搶接被砸中一起身亡

    中國四川22日發生一起不幸悲劇，一名15歲少女從25樓墜下，心急如焚的父親在1樓全程目睹，著急地想直接用手去接女兒，沒想到當場被重砸，兩人經搶救後都回天乏術，一旁圍觀民眾見狀嚇壞大叫，「被砸死了！」（圖擷取自微博）

    中國四川22日發生一起不幸悲劇，一名15歲少女從25樓墜下，心急如焚的父親在1樓全程目睹，著急地想直接用手去接女兒，沒想到當場被重砸，兩人經搶救後都回天乏術，一旁圍觀民眾見狀嚇壞大叫，「被砸死了！」（圖擷取自微博）

    2020-08-23 00:09:36

    〔即時新聞／綜合報導〕中國四川22日發生一起不幸悲劇，一名15歲少女從25樓墜下，心急如焚的父親在1樓全程目睹，著急地想直接用手去接女兒，沒想到當場被重砸，兩人經搶救後都回天乏術，一旁圍觀民眾見狀嚇壞大叫，「被砸死了！」

    綜合中媒報導，這起事件發生在中國四川瀘州市瀘縣，當地一棟25層樓高的住宅大樓，影片中可見，一名少女站在25樓最高處，接著就從樓頂高速墜落，姿勢疑是「背面向下」，下方少女父親見狀趕過去接住她，沒多久就出現「砰」一聲，兩人當場倒在地上，現場立刻驚呼聲連連。

    父女兩緊急被送醫搶救，卻仍宣告不治。目擊者表示，少女墜落的當下，有人叫站在下方的人趕快讓開，但少女的父親不願離開，還跑過去想要接住少女，「那個人跑去接，結果就被砸死了。」

    對此，當地警方通報指出，8月22日上午10時30分，四川瀘縣玉蟾街道藍山郡社區發生墜樓事件，曾某（女，15歲）從該小區25樓跳下，將樓下試圖接住女兒的父親曾某某（男，42歲）砸傷，兩人經搶救無效死亡。目前具體原因正在調查中。

    有消息指出，少女疑似對父親要她去上鋼琴課感到不滿，雙方曾為此爭吵，接著就發生墜樓事件。

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