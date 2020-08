第一視角超驚悚！完成任務返鄉途中 俄少將慘遭炸碎

2020-08-22 19:50:14

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯國防部證實,一名俄籍少將葛萊基克(Vyacheslav Gladkikh)日前在敘利亞東部結束任務後,於回程途中遭炸彈攻擊死亡。疑似同行者第一視角拍下的影片,近日也在社群媒體上流傳。

綜合外媒報導,葛萊基克18日結束一項在敘利亞進行的人道任務,回程途中,他與一群官兵在代爾祖爾省(Deir ez-Zor)遭到炸彈攻擊。影片中可見,當時軍隊一行人在一處空曠空地稍作暫停,葛萊基克與2名軍官走過一塊區域時,埋藏在下方的炸彈突然爆炸,3人身影瞬間被煙塵吞沒,還噴出疑似屍塊的不明物體。

俄羅斯國家通訊社《塔斯社》報導,3名軍官在這次炸彈攻擊事件中受傷,葛萊基克則不幸死亡。事後,俄羅斯國防部向死者追贈國家勳章,承諾提供家屬一切需要的幫助。

另外,也有媒體分析,這次攻擊事件不是意外,而是「預謀」。認為是有人掌握俄軍行動路線,預先埋藏炸彈,等俄軍通過時引爆。這可能出自於敘利亞叛徒,或是美軍情報部門人員參與其中。

外媒指出,這是2017年以後,俄羅斯首度有高階將領在敘利亞身亡。2017年9月24日,俄羅斯派往敘利亞圍堵「伊斯蘭國」的陸軍中將阿薩珀夫(Valery Asapov),在代爾祖爾省附近不幸遭到砲火襲擊、傷重不治。

Footage shows #Russia Major General Vyacheslav Gladkikh killed in #Dez #Syria moments before an (obvious?) mine/IED planted blew up as he approached it. Looks like he was inspecting the site of a previous #IslamicState attack.

(H/T @Mzahem_Alsaloum) pic.twitter.com/XGCFR8p0PP