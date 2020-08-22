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    鼓勵反思成功定義 德美術學院推「無所事事」獎學金

    德國一間美術學院將推出「無所事事」獎學金，鼓勵學生反思社會主流的成功模式。示意圖。（路透檔案照）

    德國一間美術學院將推出「無所事事」獎學金，鼓勵學生反思社會主流的成功模式。示意圖。（路透檔案照）

    2020-08-22 16:12:51

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕在新學年開始前夕，德國「漢堡美術學院」（HFBK）準備提供3個獎學金名額，但提出的要求竟是學生必須「無所事事」。獎學金的宗旨是，鼓勵學生跳脫「高效率做事」才能成功的社會思考框架。

    《德國之聲》（DW）和英國《標準晚報》（Evening Standard）指出，「漢堡美術學院」將提供3名各1600歐元（約5.66萬台幣）的獎學金，申請者必須說明「不想做什麼事？」、「打算維持多久？」、「為什麼不做這件事有其重要性？」等問題，一旦學生的「積極偷懶」計畫通過，必須在今年11月6日至明年5月9日間落實，並在結束後繳交報告。

    主導該獎學金的建築師及設計理論家馮波里斯（Friedrich von Borries）解釋，這項「藝術計畫」不是真的要學生「翹起腳什麼都不做」，而是希望學生可以探討，個人如何改變社會對「成就」的既定觀念。他舉例，「無所事事」可以是電台主持人決定在播報時安靜5分鐘，或某人決定1個月不製造塑膠垃圾等，進而思考「這麼做之後會發生什麼事？」、「對環境、社會、氣候或個人健康有何影響？」

    然而，該計畫也招致不少質疑，德國「納稅人協會」就要求說明該計畫背後的資金來源。

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