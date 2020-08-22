又一起！詭異「不明光球」劃過東京夜空 多人目擊
〔即時新聞／綜合報導〕日本東京繼上月2日有不明炙熱白色光球飛過夜空後，本月21日晚間，同時有多民眾目擊一顆白色光球劃破天際，隨後隱沒夜幕。沒多久後，社群網站陸續有網友上傳拍攝到的影像、照片，激起熱烈議論。
根據《NHK》報導，21日晚間10點30分左右，NHK安裝在東京晴空塔上的攝影機拍攝到這顆「光球」在天空飄落；而他們正在騎車、開車的員工也以行車紀錄器捕捉到光球的影像。報導指出，目前尚不知道這顆光球是甚麼東西。
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另外，也有不少民眾的行車紀錄器、監視器拍攝到這顆光球的影像。有民眾表示，原本以為是煙火，但是軌跡很奇怪，檢查影片時發現這就像是一顆光球，而且當時沒有聽到其他聲音。
對此，網友紛紛留言表示「最近這種事情發生的頻率是不是越來越高了？」、「可能是個掉入大氣層的巨大隕石」、「有親眼看到，它非常亮，而且在天上待了很長的時間」、「『你的名字』」、「侵略者來了」、「應該是超級賽亞人」。
さきほど、非常に明るい大火球が流れました。2020年8月21日22時33分に流れた火球を、平塚から南の空に向けた広角カメラで見た様子です。富士は曇っていたため、同時観測は成立していません。 pic.twitter.com/BI38ctn68r— 藤井大地 （@dfuji1） August 21, 2020
ドライブしてたら火球（？）が目の前に！！！！！????#火球 #拡散希望 pic.twitter.com/2GLXGWfdTo— りょーたろ （@rytr_sti0001k） August 21, 2020
21日夜、東京など各地の上空で光の玉のようなものが流れ落ちる様子が目撃されました。https://t.co/Ab2R81dUXo#nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/qBludBR7Ub— NHKニュース （@nhk_news） August 21, 2020