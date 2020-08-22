又一起！詭異「不明光球」劃過東京夜空 多人目擊

日本東京繼上月2日有不明炙熱白色光球飛過夜空後，本月21日晚間，同時有多民眾目擊一顆白色光球劃破天際，隨後隱沒夜幕。（擷取自ATOM_Cam_ATJ推特）

2020-08-22 17:10:31

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京繼上月2日有不明炙熱白色光球飛過夜空後，本月21日晚間，同時有多民眾目擊一顆白色光球劃破天際，隨後隱沒夜幕。沒多久後，社群網站陸續有網友上傳拍攝到的影像、照片，激起熱烈議論。

根據《NHK》報導，21日晚間10點30分左右，NHK安裝在東京晴空塔上的攝影機拍攝到這顆「光球」在天空飄落；而他們正在騎車、開車的員工也以行車紀錄器捕捉到光球的影像。報導指出，目前尚不知道這顆光球是甚麼東西。

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另外，也有不少民眾的行車紀錄器、監視器拍攝到這顆光球的影像。有民眾表示，原本以為是煙火，但是軌跡很奇怪，檢查影片時發現這就像是一顆光球，而且當時沒有聽到其他聲音。

對此，網友紛紛留言表示「最近這種事情發生的頻率是不是越來越高了？」、「可能是個掉入大氣層的巨大隕石」、「有親眼看到，它非常亮，而且在天上待了很長的時間」、「『你的名字』」、「侵略者來了」、「應該是超級賽亞人」。

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