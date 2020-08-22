武漢肺炎》文在寅出狠招！民眾若違反防疫規定可當場逮捕

南韓總統文在寅對於妨礙國家防疫的民眾出狠招，若不遵守規定將可當場逮捕。（歐新社）

2020-08-22 15:50:32

〔即時新聞／綜合報導〕南韓又爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大流行，連續9天單日確診人數達到3位數，總統文在寅對於妨礙國家防疫的民眾出狠招，若不遵守規定將可當場逮捕。

據《韓國時報》報導，文在寅巡視首爾市政府時表示，南韓對抗武漢肺炎的核心原則，就是迅速篩檢與確者患者密切接觸的民眾，並將染疫病患隔離起來進行治療，但是有一些人或組織正在系統性地阻礙政府的努力。

請繼續往下閱讀...

文在寅說，若有人妨礙流行病學調查或檢疫人員執行篩檢，司法機關將提起刑事訴訟，必要時還可以當場逮捕後再申請逮捕令。文在寅之所以如此震怒，主要還是有部分教會採取不合作態度，引發了不少社會爭議和民眾恐慌。

例如「愛第一教會」的保守派牧師全光焄，就領導了好幾次抗議集會，最近一次於8月15日在首爾舉行，沒想到該教會卻爆發嚴重的群聚感染，目前已累計732人中鏢，全光焄本人也確診染疫。

然而，南韓當局還是未能獲得完整的教會成員名單，全光焄還聲稱政府捏造了武漢肺炎的篩檢結果。對此，韓國法務部部長秋美愛表示，由於一些不負責任的人做出不當行為，使得國內的病例迅速增加，那些向當局提交假資料文件、拒絕配合流行病學調查和篩檢、對政府官員使用暴力的人，將面臨羈押和最高刑罰。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法