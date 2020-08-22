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    武漢肺炎》南韓坡州星巴克驚爆55人確診 空調可能是傳染原因

    南韓京畿道坡州市一間星巴克，傳出和55名患者感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）有關。南韓防疫人員示意圖。（法新社）

    南韓京畿道坡州市一間星巴克，傳出和55名患者感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）有關。南韓防疫人員示意圖。（法新社）

    2020-08-22 13:31:04

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓近來武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情開始反撲，連續9天單日新增3位數病患，而京畿道坡州市一間星巴克更傳出和55名確診患者有關，當局認為空調可能造成了這起群聚感染。

    《韓聯社》報導，坡州官員透露，經追查發現一名確診患者曾坐在星巴克二樓的空調附近，因此病毒可能透過氣溶膠傳播感染他人，另外，許多顧客當時也都沒有戴口罩。

    南韓疾病管理本部官員指出，即使不是藉由氣溶膠傳播，新型冠狀病毒也能在狹窄的空間內傳染，例如透過雙手接觸等等。對此，韓國傳染病專家呼籲民眾進入咖啡店時需要小心謹慎，無論是戴口罩或洗手都是個人衛生防護的一部分。

    事實上，南韓人以嗜飲咖啡聞名，喝咖啡已成為一種日常習慣，幾乎每個街角都有咖啡店。2018年的一份報告指出，韓國每人平均一年就要喝掉353杯咖啡，幾乎是全球平均132杯咖啡的3倍。

    不過，由於許多咖啡店採用玻璃帷幕設計，使得空氣流通變得困難，再加上今年夏天特別熱，裝有空調的咖啡店更是一位難求，南韓政府為此已發布咖啡店防疫指南，建議民眾除了喝咖啡之外，在咖啡廳內最好全程戴上口罩。

    然而，咖啡店業者坦承，顧客幾乎都沒辦法按照指南的規定行事，畢竟要在喝咖啡時脫口罩、交談時馬上戴口罩是相當困難的事情。因此，除了星巴克之外，首爾江南區一間Hollys咖啡，也出現15人確診的群聚感染事件。

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