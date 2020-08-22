謠言終結站》殲-10擊落F-22戰機？老謠言！ 連中國央視都說是假的

社群平台、通訊軟體流傳訊息稱「解放軍殲-10在福建上空擊落美全球最先進戰機F-22」，經查核中心查證後核實為錯誤訊息。（翻攝查核中心粉專）

2020-08-22 11:45:01

〔即時新聞／綜合報導〕網傳一段影片，搭配文字訊息指「解放軍殲-10在福建上空擊落美全球最先進戰機F-22」還稱「白宮這下慌了：解放軍這裝備太強了」；經台灣事實查核中心對比外國及台灣新聞媒體圖庫，證實影片中照片皆為挪用，同時比對國際通訊社、美國主流媒體，皆無此事件的相關報導，且此訊息早在2007年便在中國論壇等流傳，中國《央視網》2015年評論曾提及「殲10擊落F22」為網路謠言，此網路訊息為錯誤訊息。

社群平台、通訊軟體流傳一支影片，搭配文字訊息指出，「剛剛傳來炸裂消息！美終於承認了！解放軍殲-10在福建上空擊落美全球最先進戰機F-22！飛行員無奈跳傘啟動自毀程序，白宮這下慌了：解放軍這裝備太強了」，影片更提及「網傳影片中提及：『駐日美軍司令兼第五航空隊司令菲爾德中將在日本嘉手納空軍基地，接受美聯社獨家採訪時，對中國人民解放軍最新裝備羨慕不已。說去年F-22在中國近海領空被擊落，充分說明它的優越戰鬥力』」、「菲爾德發現自己失言後轉而說：『F-22在中國近海領空被擊落事件是謬傳，如果是真的，那將是美國50年來最大的恥辱』」、「菲爾德坦言，由於中國新銳戰機的陸續列裝，及防空系統的不斷增強，再憑現有美軍戰機來侵入中國領空，『已經很難或根本不可能了』」。

請繼續往下閱讀...

查核中心進一步查找，發現此訊息也在社群平台上以不同影片版本流傳，文字中接受美聯社採訪的「駐日美軍司令兼第五航空隊司令中將」改為「布魯斯．懷特」；查核中心以關鍵字檢索，發現2007年在中國論壇、部落格上就流傳相同的傳言，宣稱「美國F22戰鬥機在福建上空被兩架殲10戰鬥機擊落」，有的傳言還搭配組合照片。

比對影片中照片，查核中心又發現，有2004年F22戰鬥機在美國奈利斯空軍基地墜毀事件、2006年台灣F5F教練機墜毀在嘉義事件及軍事網站《DefenceTalk》收錄的2004年F22戰鬥機照片遭挪用，並非文字訊息所稱事件之畫面。

針對傳言宣稱「解放軍殲-10在福建上空擊落美全球最先進戰機F-22」，《美聯社》、《路透社》、《法新社》等國際通訊社，以及《CNN》、《紐約時報》等主流媒體皆無相關報導，且中國《央視網》2015年評論〈涉軍信息「打假」須有霹靂手段〉，其中列出網路上的錯誤訊息，就包括「殲-10擊落F-22」這則傳言。

另影片宣稱「駐日美軍司令兼第五航空隊司令菲爾德／布魯斯．懷特中將在日本嘉手納空軍基地，接受美聯社獨家採訪時，對中國人民解放軍最新裝備羨慕不已」部分，查核中心檢索《美聯社》官網，均無菲爾德或懷特接受《美聯社》獨家專訪的新聞，且文中提及兩人皆非現任駐日美軍司令兼第五航空隊指揮官。

綜合以上資訊，查核中心證實該傳言為錯誤訊息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法