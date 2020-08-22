美俄無間道！「俄羅斯之子」入伍美軍特種部隊當間諜

美軍前特種部隊上尉德賓斯（Peter Debbins），因「俄羅斯之子」的身分被俄國情報人員鼓勵加入美軍，入伍後便將機密訊息傳送給俄軍情報機構，目前已因間諜罪被逮捕。（美聯社）

2020-08-22 10:03:53

〔即時新聞／綜合報導〕根本就是無間道！美國司法部表示，現年45歲的美軍前特種部隊上尉德賓斯（Peter Debbins），因「俄羅斯之子」的身分被俄國情報人員鼓勵加入美軍，入伍後便將機密訊息傳送給俄羅斯軍事情報機構格魯烏（GRU），目前他已因間諜罪被逮捕，最嚴重可處無期徒刑。

據《BBC》報導，德賓斯的母親出生於前蘇聯，因此他對俄羅斯相當感興趣，於1994年至2010年間多次前往俄國，並且在車里雅賓斯克和俄羅斯軍官的女兒相戀結婚。

請繼續往下閱讀...

德賓斯多次向俄羅斯方面稱呼自己是「俄羅斯之子」，藉此表達忠誠之意，隨即被鼓勵投入美軍特種部隊，於是他在1998年入伍，先是在南韓的化學部隊服役，2003年調派至德國後加入特種部隊擔任上尉。

2004年，德賓斯獲得最高安全許可的身分並轉調到亞塞拜然，但隨後因違反安全規定而接受調查。2005年11月，德賓斯獲得榮譽退伍，還在後備役任職至2010年。

美國司法部指出，德賓斯違反了他身為美國陸軍軍官的誓言，背叛了特種部隊，向俄羅斯情報人員提供了部隊的詳細信息以及特種部隊成員的身分，危及美國的國家安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法