與巴農同涉詐欺！「築牆」創辦人被爆還兜售捐款人個資抽成

成立「我們築牆」組織，以總統川普興建美墨邊境圍牆為名義募款的科費奇2016年1月檔案照。（美聯社）

2020-08-21 22:20:54

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國白宮前幕僚長巴農因涉嫌在「我們築牆」（We Build the Wall）組織募款活動詐欺捐款遭逮捕、起訴，美國媒體20日披露，同時被捕的該組織創辦人科費奇（Brian Kolfage）除了涉及詐騙，還有意兜售透過募款取得的捐款人個資，開設自己的政治顧問生意。

現年38歲的科費奇是空軍退伍軍人，「每日野獸報」（Daily Beast）報導，科費奇今年稍早向一名為共和黨候選人從事網路募款的策士，推銷用他的選民資料募款構想，他宣稱手上握有數百萬筆選民聯絡資料，數量之多，在共和黨政壇中「可能是第3大筆」，包括姓名、電子郵件帳號、電話號碼；交易條件是，共和黨團體和選戰活動，透過他提供的選民名單所募得款項，要分50%給他。

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報導說，根據該名共和黨策士提供與科費奇往來的電郵內容，科費奇打算把這些個資名單租給與選戰活動合作的業者，而非直接與共和黨選戰團隊交易。報導指出，不清楚有多少人租用這些名單，但是「至少一名政治候選人顯然已經租了」。

興築美國與墨西哥邊境隔離牆，是總統川普的一項招牌政見，但是受國會民主黨人阻撓，至今幾無兌現。根據「路透」去年曾報導，數十個由公民發起營利、非營利組織，政治行動委員會（PACs），以蓋邊境圍牆為名義募款，已獲得超過33萬名美國人捐款，而這些錢有的不見得都用於募款原定對象。

科費奇在GoFundMe網站發起的「我們人民出錢蓋牆」募款活動，原本承諾將募款所得提供給美國政府蓋牆，但是去年1月更改募款專案名稱為「我們築牆」，並表示他的團隊決定把募來的錢改提供給民間包商，自己蓋牆，繼續募得款項，累計超過2500萬美元。

成立「我們築牆」組織，以總統川普興建美墨邊境圍牆為名義募款的科費奇（左），與該組織一名董事，2019年在新墨西哥州邊境召開記者會。（美聯社檔案照）

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