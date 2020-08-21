為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    與巴農同涉詐欺！「築牆」創辦人被爆還兜售捐款人個資抽成

    成立「我們築牆」組織，以總統川普興建美墨邊境圍牆為名義募款的科費奇2016年1月檔案照。（美聯社）

    成立「我們築牆」組織，以總統川普興建美墨邊境圍牆為名義募款的科費奇2016年1月檔案照。（美聯社）

    2020-08-21 22:20:54

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國白宮前幕僚長巴農因涉嫌在「我們築牆」（We Build the Wall）組織募款活動詐欺捐款遭逮捕、起訴，美國媒體20日披露，同時被捕的該組織創辦人科費奇（Brian Kolfage）除了涉及詐騙，還有意兜售透過募款取得的捐款人個資，開設自己的政治顧問生意。

    現年38歲的科費奇是空軍退伍軍人，「每日野獸報」（Daily Beast）報導，科費奇今年稍早向一名為共和黨候選人從事網路募款的策士，推銷用他的選民資料募款構想，他宣稱手上握有數百萬筆選民聯絡資料，數量之多，在共和黨政壇中「可能是第3大筆」，包括姓名、電子郵件帳號、電話號碼；交易條件是，共和黨團體和選戰活動，透過他提供的選民名單所募得款項，要分50%給他。

    報導說，根據該名共和黨策士提供與科費奇往來的電郵內容，科費奇打算把這些個資名單租給與選戰活動合作的業者，而非直接與共和黨選戰團隊交易。報導指出，不清楚有多少人租用這些名單，但是「至少一名政治候選人顯然已經租了」。

    興築美國與墨西哥邊境隔離牆，是總統川普的一項招牌政見，但是受國會民主黨人阻撓，至今幾無兌現。根據「路透」去年曾報導，數十個由公民發起營利、非營利組織，政治行動委員會（PACs），以蓋邊境圍牆為名義募款，已獲得超過33萬名美國人捐款，而這些錢有的不見得都用於募款原定對象。

    科費奇在GoFundMe網站發起的「我們人民出錢蓋牆」募款活動，原本承諾將募款所得提供給美國政府蓋牆，但是去年1月更改募款專案名稱為「我們築牆」，並表示他的團隊決定把募來的錢改提供給民間包商，自己蓋牆，繼續募得款項，累計超過2500萬美元。

    成立「我們築牆」組織，以總統川普興建美墨邊境圍牆為名義募款的科費奇（左），與該組織一名董事，2019年在新墨西哥州邊境召開記者會。（美聯社檔案照）

    成立「我們築牆」組織，以總統川普興建美墨邊境圍牆為名義募款的科費奇（左），與該組織一名董事，2019年在新墨西哥州邊境召開記者會。（美聯社檔案照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    川普前策士巴農 涉詐欺被逮
    2020-08-21 05:30

    川普前策士巴農 涉詐欺被逮
    巴農與郭文貴成立基金 《紐時》：想實現中國共產黨的滅亡
    2018-12-06 10:36

    巴農與郭文貴成立基金 《紐時》：想實現中國共產黨的滅亡
    捷運時代啟動房市引擎 八期搶搭新移民潮

    捷運時代啟動房市引擎 八期搶搭新移民潮
    不只俄國 巴農利用劍橋分析打文化戰
    2018-05-18 06:00

    不只俄國 巴農利用劍橋分析打文化戰
    水岸公園雙首排 2382坪青溪天王

    水岸公園雙首排 2382坪青溪天王
    國際今日熱門
    2020-08-21 00:04

    伊拉克槍擊刺殺連爆 女性抗議領導者遭槍殺

    2020-08-20 23:55

    《超人力霸王》主角送暖挺周庭！ 黃之鋒笑：期待中國制裁M78星雲

    2020-08-20 23:15

    中國河北強推全民火葬 土葬多日仍挖墳焚屍

    2020-08-20 23:22

    老阿嬤被宣告死亡 院方人員進太平間竟遭「抓手求救」…

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播