為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    駭人聽聞！以色列16歲少女外出旅遊 遭30多人輪姦

    以色列1名16歲少女在南部度假小鎮艾拉特（Eilat）傳出慘遭30多人輪姦，目前警方正在調查當中。艾拉特風景示意圖，與本新聞無關。（法新社）

    以色列1名16歲少女在南部度假小鎮艾拉特（Eilat）傳出慘遭30多人輪姦，目前警方正在調查當中。艾拉特風景示意圖，與本新聞無關。（法新社）

    2020-08-21 11:06:20

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列1名16歲少女和朋友一起到南部度假小鎮艾拉特（Eilat）旅遊，孰料卻傳出在旅館內慘遭30多人輪姦，目前警方正在調查當中，連以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也對此案感到相當震驚。

    《BBC》報導，少女在艾拉特和同行朋友的一群熟人外出喝酒，沒想到回到旅館後就被凌辱，朋友在旁邊想阻止但根本沒辦法。少女向警方報案後，已有2名嫌疑人遭到逮捕，其中1名嫌犯承認有30多人和少女發生了性關係，但否認有強姦行為，還聲稱監視器的影像將證明他們並未違反少女的意願。

    2名嫌疑人的身份尚未對外公佈，但外傳他們是20來歲的以色列居民。儘管嫌犯認為自己是冤枉的，但以色列總理納坦雅胡已痛斥「這不僅是對女孩的罪行，還是對人類本身的罪行，所有人都必須譴責。」國防部長甘茨（Benny Gantz）也說，雖然警方的調查仍在進行當中，但他必須向參與此案的人表達一道訊息：「你的靈魂是多麼的墮落。」

    去年，曾有1名19歲的英國少女報案，指稱自己在賽普勒斯的旅館中被12名以色列男性輪姦，但她後來被判處誣告罪，婦女權利組織莫不譴責這樣的判決，英國少女目前正在上訴當中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    英國保守黨國會議員 涉多次強暴女職員被捕
    2020-08-02 15:01

    英國保守黨國會議員 涉多次強暴女職員被捕
    令人髮指！印度14歲少女 在武漢肺炎檢疫中心遭患者性侵
    2020-07-24 13:42

    令人髮指！印度14歲少女 在武漢肺炎檢疫中心遭患者性侵
    『地段』決定一切 林口地標就看這案

    『地段』決定一切 林口地標就看這案
    駭人聽聞... 澳洲5歲男童 遭3名10至13歲男孩輪姦
    2020-07-17 14:05

    駭人聽聞... 澳洲5歲男童 遭3名10至13歲男孩輪姦
    印度女子攜2子搭公車遭司機強姦！當時還有10幾名乘客在車上
    2020-06-19 18:29

    印度女子攜2子搭公車遭司機強姦！當時還有10幾名乘客在車上
    黃金地段加上稀有小宅，潛藏購屋客湧出

    黃金地段加上稀有小宅，潛藏購屋客湧出
    國際今日熱門
    2020-08-20 12:41

    利比亞沿岸今年最嚴重移民船難 引擎爆炸釀45死

    2020-08-20 13:00

    中國高中生謊稱上清大 可憐農村父掛布條放鞭炮一場空

    2020-08-20 13:16

    軍情動態》美軍艦高調穿越台海！ 專家：向中國釋出前所未有訊號

    2020-08-20 13:57

    黃之鋒爆Apple香港自我審查 口罩「禁黃不禁藍」、不能有香港兩字

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播