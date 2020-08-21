駭人聽聞！以色列16歲少女外出旅遊 遭30多人輪姦

以色列1名16歲少女在南部度假小鎮艾拉特（Eilat）傳出慘遭30多人輪姦，目前警方正在調查當中。艾拉特風景示意圖，與本新聞無關。（法新社）

2020-08-21 11:06:20

〔即時新聞／綜合報導〕以色列1名16歲少女和朋友一起到南部度假小鎮艾拉特（Eilat）旅遊，孰料卻傳出在旅館內慘遭30多人輪姦，目前警方正在調查當中，連以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也對此案感到相當震驚。

據《BBC》報導，少女在艾拉特和同行朋友的一群熟人外出喝酒，沒想到回到旅館後就被凌辱，朋友在旁邊想阻止但根本沒辦法。少女向警方報案後，已有2名嫌疑人遭到逮捕，其中1名嫌犯承認有30多人和少女發生了性關係，但否認有強姦行為，還聲稱監視器的影像將證明他們並未違反少女的意願。

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2名嫌疑人的身份尚未對外公佈，但外傳他們是20來歲的以色列居民。儘管嫌犯認為自己是冤枉的，但以色列總理納坦雅胡已痛斥「這不僅是對女孩的罪行，還是對人類本身的罪行，所有人都必須譴責。」國防部長甘茨（Benny Gantz）也說，雖然警方的調查仍在進行當中，但他必須向參與此案的人表達一道訊息：「你的靈魂是多麼的墮落。」

去年，曾有1名19歲的英國少女報案，指稱自己在賽普勒斯的旅館中被12名以色列男性輪姦，但她後來被判處誣告罪，婦女權利組織莫不譴責這樣的判決，英國少女目前正在上訴當中。

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