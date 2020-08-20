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    越南上班族午休方式超狂！照片曝光驚呆網友：是在戰場？

    一名人在越南工作的日本網友，日前在社群平台分享越南上班族午休的照片，只見一群人在地上躺成一排，宛如軍隊交戰時的臨時建立的野戰醫院一般。（擷取自推特）

    一名人在越南工作的日本網友，日前在社群平台分享越南上班族午休的照片，只見一群人在地上躺成一排，宛如軍隊交戰時的臨時建立的野戰醫院一般。（擷取自推特）

    2020-08-20 22:45:44

    〔即時新聞／綜合報導〕一名人在越南工作的日本網友，日前在社群平台分享越南上班族午休的照片，只見一群人在地上躺成一排，宛如軍隊交戰時的臨時建立的野戰醫院一般。照片PO出後，引發大量日本網友分享討論。

    在越南建築設計公司上班的原PO，17日在推特PO出2張照片，只見一排員工直接躺在辦公室的地毯上，脫掉鞋襪，有些人還自備涼蓆，且全部人的頭部皆置於辦公桌之下。原PO對此表示，這是一幅壯觀的景象，他也稱，看起來就像在野戰醫院或太平間。

    對此，網友紛紛留言表示「本來就最好要睡午覺，讓自己下午更有效率，如果越南人都這樣，日本有一天會被超越」、「我去台灣分公司的時候，中午也有30分鐘可外出的休息時間」、「西班牙好像甚至立法要求午睡，希望日本也可以」、「出差過台灣和新加坡，大家幾乎都會睡覺」、「感覺能帶床墊來睡更舒服」。

    只見一排員工直接躺在辦公室的地毯上，脫掉鞋襪，有些人還自備涼蓆，且全部人的頭部皆置於辦公桌之下。（擷取自推特）

    只見一排員工直接躺在辦公室的地毯上，脫掉鞋襪，有些人還自備涼蓆，且全部人的頭部皆置於辦公桌之下。（擷取自推特）

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