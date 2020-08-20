越南上班族午休方式超狂！照片曝光驚呆網友：是在戰場？
〔即時新聞／綜合報導〕一名人在越南工作的日本網友，日前在社群平台分享越南上班族午休的照片，只見一群人在地上躺成一排，宛如軍隊交戰時的臨時建立的野戰醫院一般。照片PO出後，引發大量日本網友分享討論。
在越南建築設計公司上班的原PO，17日在推特PO出2張照片，只見一排員工直接躺在辦公室的地毯上，脫掉鞋襪，有些人還自備涼蓆，且全部人的頭部皆置於辦公桌之下。原PO對此表示，這是一幅壯觀的景象，他也稱，看起來就像在野戰醫院或太平間。
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對此，網友紛紛留言表示「本來就最好要睡午覺，讓自己下午更有效率，如果越南人都這樣，日本有一天會被超越」、「我去台灣分公司的時候，中午也有30分鐘可外出的休息時間」、「西班牙好像甚至立法要求午睡，希望日本也可以」、「出差過台灣和新加坡，大家幾乎都會睡覺」、「感覺能帶床墊來睡更舒服」。
一見すると野戦病院か死体安置所にしか見えませんが、ベトナム人の昼休み中の昼寝に対する全力っぷりは目を見張ります。 pic.twitter.com/lzuK8ouaL7— YAMADA ???????? anettai Co.,Ltd （@taka3206） August 17, 2020