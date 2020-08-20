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    謠言終結站》網傳「杜拜塔點燈以色列六芒星」 查核中心：P圖的

    近日在臉書流傳杜拜哈里發塔點亮六芒星以慶祝以阿和解。台灣事實查核中心於諸般查證後認定為不實訊息。（圖片擷取自TFC 台灣事實查核中心臉書粉絲專頁）

    近日在臉書流傳杜拜哈里發塔點亮六芒星以慶祝以阿和解。台灣事實查核中心於諸般查證後認定為不實訊息。（圖片擷取自TFC 台灣事實查核中心臉書粉絲專頁）

    2020-08-20 21:48:35

    〔即時新聞／綜合報導〕近日臉書流傳一張有關阿拉伯聯合大公國杜拜哈里發塔（又稱杜拜塔）的照片，照片上的哈里發塔外牆於夜間點亮了象徵以色列的六芒星圖案，同時，該照片也搭配文字訊息宣稱：「因以阿兩國達成和平協議，杜拜塔因此點亮以色列國旗以示慶祝。」「TFC台灣事實查核中心」於查證後指出，哈里發塔於網路訊息所指當天，並無出現如網傳照片中的畫面，且照片上的六芒星是後製上去的，綜合以上諸點，證實其為「錯誤」訊息。

    查核中心首先以哈里發塔附近的的熱門觀賞景點「Burj Park」搭配「at night」為關鍵字，進行Google圖片搜索，順利地從一篇部落格文章中找到了與網傳照片角度、背景與色調均即為相似的圖片。查核中心在詳加比對後確認，網傳照片應是取用此部落格之照片來進行後製。

    查核中心也搜尋哈里發塔的官方Facebook帳號以及官方Instagram帳號，發現兩者近期均無發表有關「點亮以色列國旗以示慶祝」此重大活動之動態。

    最後，查核中心又以哈里發塔的拉丁化拼法「Burj Khalifa」搜尋到了《美聯社西班牙語版》，《法新社中東與北非分社》以及《India Today》（今日印度）等具有公信力媒體的事實查核報告，這些報告也將此網傳訊息判定為不實訊息。

    因此綜合以上所有資訊，不僅該網傳照片上的六芒星為後製，哈里發塔在當時也無進行相關慶祝活動，因此查核中心認定此則照片為錯誤訊息。

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