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    史無前例！實驗通過最終許可 美佛州將釋放7.5億隻基改蚊子

    蚊子被認為是世界上最危險的生物之一。（法新社）

    蚊子被認為是世界上最危險的生物之一。（法新社）

    2020-08-20 11:37:29

    〔即時新聞／綜合報導〕蚊子能攜帶致命病原體並感染人類，被認為是世界上最危險的生物之一，美國一項在佛羅里達釋放超過7.5億隻基改蚊子的實驗性滅蚊法近日獲地方當局最終批准，反對此案的居民及部分環境倡導團體希望當局收回成命。

    根據《CNN》報導，美國獨資生物技術公司Oxitec此前提出申請，把在基因實驗室製造出的特殊蚊子釋放到佛羅里達礁島群，以測試其對於消滅野生蚊子族群的能力。該計畫經美國聯邦政府、美國國家環境保護局（EPA）許可，近日再獲得當地政府最終通過，未來將在2021、2022年施放超過7.5億隻基改蚊子到佛羅里達礁島群，是相關實驗首度在美國本土上進行。

    這次計畫中使用的蚊子全數為雄蚊，被編號為「OX5034」，科學家預期，這些雄蚊在被釋放至野外後，同樣會與雌蚊交配並誕下帶有人工基因的後嗣，該基因僅會作用在雌性子代蚊子，導致雌蚊在幼蟲階段死亡，但子代雄蚊則可發育成蟲，繼續攜帶該基因與其他雌蚊交配，讓該「滅絕基因」自動代代相傳。

    除了佛羅里達礁島群外，相同實驗也獲准在2021年於德州哈里斯郡（Harris County）進行，同樣會有大量「OX5034」雄蚊被釋放至當地。

    此計畫推出後，不少美國公民與國際研究機構、醫療組織均樂見其成，但環保人士及部分居民則認為，美國國家環保局未詳細分析環境風險，就讓計畫通過，無疑是當代的「侏儸紀公園實驗」。

    反對方今日發表聲明，痛批美國政府在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行、種族歧視對立激增、全球暖化日益嚴重的當前，將稅金與資源投入在這項實驗上，不僅浪費公帑，更將當地民眾及環境置之風險中。

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