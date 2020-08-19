軍情動態》偵蒐移動目標 美陸軍「噴射偵察機」飛經台灣東方

2020-08-19 22:09:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕據分享全球軍情動態的推特「Callsign: CANUK78」透露，美國陸軍「阿提米絲」（Artemis）偵察機19日上午10時經過台灣東部空域，中午從巴士海峽上空折返，飛回日本沖繩縣的嘉手納空軍基地。

中國《環球時報》旗下網站環球網19日傍晚報導這消息，並引述中國國防部新聞發言人吳謙的話，強調「台灣是中國不可分割的一部分」，「台灣事務純屬中國內政，不容任何外來干涉」。

「阿提米絲」是美國陸軍第一架噴射式偵察機，機型為龐巴迪公司（Bombardier）所製造的「挑戰者650號」（ Challenger 650）。

先前相關報導指出，「阿提米絲」偵察機所配備的高精度檢測和利用系統（HADES），可結合地面偵搜雷達和靈敏的電子情報接收器，使其可以在中國或俄羅斯的防空系統範圍外運行，偵測移動中的目標，包括戰車、船隻等，接收器並可偵搜到敵方雷達，提供美軍的長程火箭或火砲執行精準射擊。

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