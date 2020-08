軍情動態》偵蒐移動目標 美陸軍「噴射偵察機」飛經台灣東方

2020-08-19 22:09:18

〔編譯陳成良/綜合報導〕據分享全球軍情動態的推特「Callsign: CANUK78」透露,美國陸軍「阿提米絲」(Artemis)偵察機19日上午10時經過台灣東部空域,中午從巴士海峽上空折返,飛回日本沖繩縣的嘉手納空軍基地。

中國《環球時報》旗下網站環球網19日傍晚報導這消息,並引述中國國防部新聞發言人吳謙的話,強調「台灣是中國不可分割的一部分」,「台灣事務純屬中國內政,不容任何外來干涉」。

「阿提米絲」是美國陸軍第一架噴射式偵察機,機型為龐巴迪公司(Bombardier)所製造的「挑戰者650號」( Challenger 650)。

先前相關報導指出,「阿提米絲」偵察機所配備的高精度檢測和利用系統(HADES),可結合地面偵搜雷達和靈敏的電子情報接收器,使其可以在中國或俄羅斯的防空系統範圍外運行,偵測移動中的目標,包括戰車、船隻等,接收器並可偵搜到敵方雷達,提供美軍的長程火箭或火砲執行精準射擊。

U.S Army

Bombardier Challenger 650 #ARTEMIS

(Airborne Reconnaissance and Targeting Multi-Mission Intelligence System)

Departed from Kadena Air Base, #Japan #N488CR #ISR pic.twitter.com/lHcJpKkJT6