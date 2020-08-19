藍天使迎新！「胖阿爾伯特」報到 特技小組全體升空接風

2020-08-19 17:48:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍知名的藍天使特技飛行隊在去年歡送被暱稱為「胖阿爾伯特」（Fat Albert）的C-130T力士型軍用運輸機退休後，同時在去年與英國皇家空軍洽購一架C-130J超級大力士型軍用運輸機，經過近一年整備，8月17日終於帶著最新的藍色塗裝加入藍天使行列，特技小組F/A-18機隊當天全體升空，專程迎接新「胖阿爾伯特」返家。

綜合外媒報導，原本的「胖阿爾伯特」（Fat Albert）是C-130T力士型軍用運輸機，已加入藍天使17年，不只負責隊上的後勤運輸，有時也會加入表演，由於該機型在美軍已全面除役，當藍天使決定添購一架較新款的C-130J超級大力士，但無論購買全新機還是舊機改裝都不敷成本，最後美國海軍決定向英國皇家空軍購買這架二手的C-130J，擔任新一代「胖阿爾伯特」。

美方2019年6月就接到這架C-130J，先在英國重新塗裝，將新鐵灰色的機身改成「藍天使」的深藍底色，接著飛抵美國德州沃斯堡的聯合後備基地整備，由海軍陸戰隊8人小組檢查、調整引擎，最後才飛回藍天使位在彭薩科拉的海軍航空基地。

新「胖阿爾伯特」8月17日終於飛返彭薩科拉，藍天使特技飛行隊特技小組還全體升空，伴飛歡迎新「胖阿爾伯特」加入，預計將在2021年的航空表演首次亮相。

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